Borsa: Europa in rialzo, Milano +4,6%

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Le Borse europee confermano l'avvio positivo con il mercato che guarda all'Eurogruppo. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna il 2,4% con finanziari, auto e componentistica che fanno da traino. Tra le singole Piazze allunga ancora il passo Milano (Ftse Mib +4,6% a 17.827 punti) all'indomani del un maxi pacchetto di stimoli del Governo per contrastare l'emergenza coronavirus. Francoforte guadagna il 3,81%, Parigi il 3,2%. Resta relativamente più cauta Londra (+2,8%) con il premier Boris Johnson in terapia intensiva a causa del Covid-19 mentre la sterlina recupera a 1,20. Lo spread tra btp e bund conferma la sua discesa ed è sotto i 188 punti. Sale il petrolio (brent a 33 dollari e wti a 26,9 dollari) con i mercati che si attendono un accordo per il taglio della produzione fra Russia e Arabia Saudita con la partecipazione, sebbene più graduale, degli Usa. A Piazza Affari in luce Buzzi (+8,8%), Leonardo (+8,7%), Exor (+8,9%) e Fca (+8,6%) che punta a riavviare gli impianti in Usa e Canada dal 4 maggio.