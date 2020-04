Borsa: Asia di corsa,Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Borse di Asia e Pacifico di gran passo con Tokyo che chiude a +2,01% mentre il premier giapponese, Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus in 7 prefetture e il Paese si prepara a mettere in campo un maxi piano economico a contrasto dell'emergenza. Di corsa anche Shanghai (+2%) e Shenzhen (+3%) con la Cina che ha registrato per la prima volta nessun decesso dallo scoppio della pandemia. Più cauta Hong Kong ((+1,27%). Controcorrente Sydney (-0,65%) mentre avanza Seul (+1,77%). Attesa in rialzo anche l'Europa con i future in positivo. Tra i macro previsto il dato sulla la produzione industriale di febbraio insieme alle vendite al dettaglio dall'Italia. Occhi poi sull'Eurogruppo a Bruxelles.

Attesi dagli Usa l'ottimismo economico e le scorte settimanali di petrolio con il prezzo dell'oro nero in rialzo sui mercati che si attendono questa settimana un accordo per il taglio della produzione.