Borsa: Milano +3,2% con Leonardo e Nexi

Piazza Affari accelera (Ftse Mib +3,22% a 16.913 punti) spinta da Leonardo (+8,5%), congelata anche al rialzo, Nexi (+6,14%) e Atlantia (+6%), in attesa di novità sul fronte del riassetto di Autostrade. E' di sabato la smentita del ministro dei Trasporti Paola De Micheli su un ingresso di Allianz con il 51%. Corre Intesa (+5,63%) con lo spread in calo a 194 punti. Bene anche Mediobanca (+3,8%)l, Ubi (+3,2%) e Banco Bpm (+2,49%). Brillante Fca (+3,89%), insieme ai rivali europei.

Borse europee brillanti in avvio della settimana che precede la Pasqua, con la chiusura anticipata dei mercati a venerdì. In calo a 193 punti lo spread, positivi i futures Usa dopo gli ordini industriali in Germania che sono scesi dell'1,4%, ma meno delle stime, mentre già 2.500 società hanno chiesto aiuti al Governo per un totale di 10,6 miliardi di euro. Gli occhi degli investitori sono puntati sull'Eurogruppo di domani su Mes ed Eurobond, mentre mercoledì la Fed diffonde i verbali dell'ultimo comitato federale e la Bce farà altrettanto con quelli del suo direttivo il giorno dopo. In luce il comparto auto, a partire da Renault (+12%) e Peugeot (+9,8%), seguite da Volkswagen ( +7,8%), Daimler (+7,46%).

Borse brillanti ma a ranghi ridotti in Asia e nel Pacifico in avvio della settimana che precede la Pasqua. Shanghai e Mumbai sono chiuse per festività e saranno aperte venerdì prossimo, insieme a Tokyo (+4,24%) quando si fermeranno tutte le altre Piazze occidentali, Hong Kong (ancora in fase di scambi, +2,55%) e Sidney (+4,33%) incluse. Su di giri anche Taiwan (+1,61%) e Seul (+3,72%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. In piena emergenza coronavirus ormai ovunque, gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali della Fed, previsti per mercoledì, e quelli della Bce, in arrivo il giorno successivo. Meglio delle stime gli ordini di fabbrica in Germania, molto peggio invece la fiducia dei consumatori nel Regno Unito, mentre dall'Ue è in arrivo la fiducia degli investitori (Sentix) e dagli Usa quella dei manager delle costruzioni. Il rialzo dell'euro e del dollaro sullo yen ha favorito sulla piazza di Tokyo i titoli dei grandi esportatori, da Nissan (+8,2%) a Honda (+7,4%) e Toyota (+6,21%), da Olympus (+7,5%) a Fujifilm (+6,97%) e Sony