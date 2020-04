Borsa Milano +3,2% con avvio Wall street

(ANSA) - MILANO, 6 APR - La partenza in forte rialzo di Wall street riporta i listini azionari europei ai massimi della giornata: Francoforte sale del 4,8%, Parigi del 3,7%, Madrid del 3,6%, Milano del 3,2% con l'indice Ftse Mib, mentre Londra resta la più cauta in aumento comunque oltre i due punti percentuali.

L'ottimismo dei mercati poggia anche sui segnali che a livello europeo siano stati trovati accordi sostanziali per le misure finanziarie a favore degli interventi di sostegno dell'economia per i Paesi più colpiti dal Coronavirus. Il quadro degli operatori è che si parta dal Meccanismo europeo di stabilità con prestiti al 2% del Pil e condizioni uguali per tutte le nazioni, con tassi bassissimi o anche annullati. Poi un piano Ue da oltre mille miliardi, ma con riforme forti chieste ai Paesi che ancora non le hanno affrontate.

In Piazza Affari corrono Unicredit e Intesa, in rialzo di oltre il 9%, con Campari in crescita dell'8%. Fiacca Eni (-0,2%) anche sulle incertezze nella ripartenza del prezzo del petrolio.