Milano corre in Borsa, positive anche piazze europee

Apertura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,59% a 16.808 punti. E Piazza Affari accelera (Ftse Mib +3,22% a 16.913 punti) spinta da Leonardo (+8,5%), congelata anche al rialzo, Nexi (+6,14%) e Atlantia (+6%), in attesa di novità sul fronte del riassetto di Autostrade.

Si livellano al rialzo le borse europee Borse europee a parte Londra (-1,6%), che sconta il ricovero in ospedale del premier Boris Johnson, puntando i riflettori dell'emergenza coronavirus sul Regno Unito. Le migliori sono Milano e Francoforte (+3,5% entrambe), mentre Parigi, e Madrid salgono del 3% circa.

La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana in forte aumento. Gli investitori tornano sul mercato dopo i recenti ribassi in scia ai segnali incoraggianti di una seppur contenuta discesa dei casi di contagi del coronavirus in Europa. Il Nikkei mette a segno un rialzo del 4,24% a quota 18.576,30 con un guadagno di 756 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si deprezza sul dollaro, poco sopra quota 109 e sulla moneta unica a 117,80.

Borse brillanti ma a ranghi ridotti in Asia e nel Pacifico in avvio della settimana che precede la Pasqua. Shanghai e Mumbai sono chiuse per festività e saranno aperte venerdì prossimo, insieme a Tokyo (+4,24%) quando si fermeranno tutte le altre Piazze occidentali, Hong Kong (ancora in fase di scambi, +2,55%) e Sidney (+4,33%) incluse. Su di giri anche Taiwan (+1,61%) e Seul (+3,72%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. In piena emergenza coronavirus ormai ovunque, gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali della Fed, previsti per mercoledì, e quelli della Bce, in arrivo il giorno successivo.