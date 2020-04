Borsa Milano giù con Intesa, ok Atlantia

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Ultima giornata di settimana pesante per Piazza Affari, notevolmente peggiorata nel finale in scia al progressivo pessimismo della prima parte di seduta di Wall street: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo del 2,67% a 16.384 punti, mentre l'Ftse All share è sceso del 2,53% a quota 17,903.

In Piazza Affari la consueta corrente di vendite degli ultimi minuti di scambi quando il clima è pesante ha colpito soprattutto Intesa, scesa bruscamene del 7,5% finale a 1,32 euro dopo una seduta negativa ma non particolarmente difficile. Male anche Ferrari (-6,6%) ed Eni, scesa del 5,2% dopo un report negativo di JpMorgan che non le ha permesso di cogliere la ripresa del prezzo del petrolio.

Debole tra i titoli principali anche Unicredit (-3,5%), negativa Fca (-1,3%), in tenuta Tim (+0,2%), bene Leonardo e Atlantia in aumento del 3,8% finale. Ma nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo migliore è stato Fineco, salito del 4,6% a 8,9 euro.