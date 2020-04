Borsa Milano migliora +1,1%, vola Giglio

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Piazza Affari prova ad accelerare (+1,1%) anche grazie al miglioramento dello spread al termine di una mattinata volatile soprattutto per gli altri listini europei meno tonici di Milano. Restano in testa le aziende legate al petrolio, i cui prezzi in risalita fanno da traino alla Borse, Saipem (+8,7%), Eni (+7%) e Tenaris (+4,4%) con Poste (+5,2%). In coda resta Amplifon (-4,9%) seguita da Cnh (-2,3%) e Recordati (-1,1%) in un listino nervoso. Fuori dal paniere principale da segnalare lo sprint di Giglio Group, in asta di volatilità con un rialzo teorico del 25%, grazie all'accordo siglato dalla società di e-commerce sulle mascherine alle aziende aderenti a Confindustria.