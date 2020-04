Borsa Milano +0,45%, rally petroliferi

(ANSA) - MILANO, 2 APR - La Borsa di Milano lima i guadagni (+0,45%) coi listini europei indecisi come i futures Usa ancora positivi ma non in grado di assicurare una seduta in cui tirare il fiato all'indomani del tonfo col quale Wall Street ha aperto il secondo trimestre. Ad eccezione di Madrid (-1%), che per l'espandersi del coronavirus risente del dato sulla disoccupazione, gli altri indici sono aiutati dai petroliferi grazie al recupero del greggio dopo che la Cina ha deciso di ricostituire le proprie riserve. A Londra (+0,2%) brilla British Petroleum (+6%) così come a Piazza Affari brillano Saipem (+7,7%), Eni e Tenaris (entrambi +5,9%) seguiti da Leonardo (+3,5%), Poste (+2,5%) e Pirelli (2,8%) con le novità nell'azionariato lette da Equita come anti diluitive per un possibile deal. Malgrado i brutti dati sulle vendite Fca (-0,79%) non è la peggiore. Fanno meglio tuttavia Psa (2%) e Renault (+3%) a Parigi (+0,35%) e VW (+1%) a Francoforte (+0,2%).