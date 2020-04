Borsa: Milano scivola ancora -3,2%

(ANSA) - MILANO, 1 APR - La Borsa di Milano scivola ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib cede il 3,2% a 16.548 punti. In fondo al listino Exor (-8,4%). Pirelli sospesa in asta di volatilità con un calo teorico del 6,3%.