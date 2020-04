Borsa: Milano pesante con Fca, Unicredit

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Avvio di seduta pesante per Milano con il Ftse Mib che cede l'1,8% dopo le prime contrattazioni, in scia all'andamento delle Borse asiatiche e di quelle europee, piegate dai timori sull'avanzata del coronavirus. Le vendite colpiscono un po' tutti i settori, dall'industria alle banche, alle utility, al lusso. Guidano i ribassi Fca (-3%), Leonardo (-2,9%), Unicredit (-2,7%), Snam (-2,7%) e Stm (-2,7%). Pesanti anche Terna (-2,6%), Campari (-2,6%) e Ferragamo (-2,5%). Banco Bpm cede il 2,6% e Ubi il 2,2% dopo lo stop scontato ai dividendi, dettato dalla raccomandazione della Bce. In rosso anche i big dell'energia Enel (-2%) ed Eni (-1,7%). In controtendenza solo Pirelli (+2,8%), che festeggia l'ingresso di nuovi soci nel capitale, e Amplifon (+0,6%).