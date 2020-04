Borsa: Europa prosegue in profondo rosso

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Le Borse europee proseguono in profondo rosso dopo l'avvio in forte calo di Wall Street.

All'attenzione degli investitori restano i timori per i danni causati dalla pandemia del coronavirus sull'economia globale.

Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,0932 a Londra.

In forte calo Francoforte e Parigi (-3,8%), Londra (-3,3%), Milano (-2,8%) e Madrid (-2,3%). Nel Vecchio continente continuano a soffrire le banche con lo stop dei dividenti.

A Piazza Affari peggiora Exor (-8,4%). Male anche Pirelli e Campari (-6%) e ITalgas (-5%). In controtendenza Atlantia (+4,5%), Eni (+1,3%) e Prysmian (-1%).