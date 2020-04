Borsa: Europa peggiora con future Usa

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Peggiorano le Borse europee insieme ai future Usa, che vedono S&P 500 e Dow Jones cedere il 3,2%.

Parigi perde il 4%, Francoforte il 3,7% e Londra il 3,5% mentre a Milano le perdite salgono al 2%, con lo spread Btp-Bund che si mantiene a 206 punti base. I listini scontano le previsioni di Donald Trump sull'evoluzione dell'epidemia negli Usa, come pure gli effetti del coronavirus sulle aziende, che rivedono prospettive e investimenti e cancellano i dividendi, come accaduto oggi con le banche inglesi. Intanto gli indici pmi dell'Eurozona, a partire da quello dell'Italia, confermano il difficilissimo momento dell'economia. A Piazza Affari affondano Exor (-6,2%), Snam (-4,4%), Unicredit (-3,9%), Italgas (-3,5%), Intesa (-3,5%), Enel (3,2%), Nexi (-3,2%) e Bper (-3,2%). Male Pirelli (-3%) nonostante i nuovi soci mentre vola Atlantia (+6%) sulle attese per un accordo col governo. Il taglio della cedola affossa le banche europee Hsbc (-8%), Standard Chartered (-8%) e Socgen (-7%).