A febbraio occupazione resta stabile

(ANSA) - ROMA, 01 APR - A febbraio l'occupazione è sostanzialmente stabile rispetto a gennaio (-10.000 occupati) con un tasso fermo al 58,9% mentre i disoccupati scendono di 18.000 unità, Il tasso di disoccupazione è in calo al 9,7%. Lo rileva l'Istat ricordando che i dati fanno riferimento "alla fase immediatamente precedente l'emergenza sanitaria". Il numero degli inattivi aumenta lievemente a fronte di un tasso di attività che resta invariato al 34,5%. Rispetto a febbraio 2019 l'occupazione cala di 6.000 unità e la disoccupazione diminuisce di 206.000 unità. Aumenta l'occupazione dei giovani con 35.000 al lavoro in più a febbraio rispetto a gennaio ma il tasso di disoccupazione in questa fascia di età resta fermo al 29,6%.