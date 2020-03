Borsa Milano incerta con Europa, ok Eni

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà giornata annullando quasi completamente i guadagni della mattinata: Francoforte sale dello 0,7%, Londra di poco più di mezzo punto percentuale, Milano che per prima aveva iniziato la frenata cresce dello 0,4% con l'indice Ftse Mib, Parigi è piatta con escursioni in territorio negativo. Madrid, che ieri aveva accusato la giornata peggiore tra le Borse europee, prova a tenere e sale dello 0,9%.

In Piazza Affari, dove il clima si è fatto più nervoso, sempre molto bene Eni (+5%), seguita da Exor (+3%), con Tim in aumento di un punto percentuale. Piatte Fca e Generali, mentre Intesa riduce il calo a un punto percentuale dopo l'annuncio di sospensione del dividendo secondo le indicazioni Bce. Banco Bpm è tornata agli scambi normali in ribasso del 2%, con Unicredit che si muove sullo stesso livello. Pesante Prysmian, entrata in asta di volatilità con un calo teorico del 5%.