Illumia, piace digitale, boom Wewiki

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Un incremento del 140% del numero di clienti web rispetto all'anno precedente e più dell'81% di questi sono over 40. È questa l'inconsueta fotografia dei consumatori che hanno scelto Wekiwi, unico operatore esclusivamente digitale di energia elettrica e gas lanciato nel 2016 dal Gruppo Tremagi, la holding energetica italiana di cui fa parte Illumia.

Il canale digitale di Illumia, società core del gruppo, spiega l'azienda in una nota, in un solo anno, dal 2019 al 2020 ha visto passare i clienti acquisiti tramite Web da 14.000 a oltre 30.000. "Numeri importanti che hanno permesso una crescita del fatturato Web del 72% in 12 mesi e hanno convinto il gruppo a continuare in questa direzione" con il lancio di Wekiwi France che in 12 mesi ha raccolto oltre 2.500 clienti."I numeri ci dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta ma sappiamo che questo non è il momento di rallentare" ha commentato Matteo Bernardi, AD di Illumia. "Vogliamo lavorare ancora di più per rafforzare la trasparenza commerciale ".