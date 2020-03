Borsa: Milano tiene, male banche

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Una seduta molto nervosa e con perdite anche consistenti è stata chiusa da Piazza Affari in marginale crescita: l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo finale dello 0,30% a 16.872 punti, l'Ftse All share un aumento dello 0,26% a quota 18.353.

Il miglioramento dell'ultima parte della giornata dei mercati azionari europei (con Francoforte che ha concluso in rialzo dell'1,9%, Londra dell'1,1%, Parigi dello 0,6% e la sola Madrid in calo di ben oltre un punto percentuale) è scattato in parallelo al momento di ottimismo di Wall street e all'emersione dell'ingente quantitativo di titoli acquistati dalla Bce nel quadro del 'Pandemic emergency purchase programme'.

Piazza Affari ha comunque risentito del ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e della mancata distribuzione di dividendi in campo bancario, con Unicredit che ha ceduto il 7% finale e Intesa il 6%. Male anche Atlantia (-7%), mentre buoni acquisti sono arrivati sui farmaceutici Diasorin e Recordati, in aumento finale di sette punti.