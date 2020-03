Borsa: Milano -1,6%, pesanti banche

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Avvio di settimana particolarmente pesante per Piazza Affari. Dopo una partenza cauta il listino è andato in caduta verticale con il Ftse Mib che è arrivato a cedere fino al 3% per poi ripiegare a -1,6% (a 16.553 punti) con le dichiarazioni del commissario agli affari economici Paolo Gentiloni circa la possibilità di condivisione del debito. A soffrire più di altri le banche che tra stop & go lasciano sul terreno diversi punti percentuali.

Tra le peggiori Unicredit (-7%) che ha deciso il rinvio del dividendo e del buyback 2019. Male anche Intesa Sanpaolo (-7,83% teorico) e, a seguire Mediobanca (-5,5%). Tra gli altri male Leonardo (-4,47%), Bper (-4,75%), Unipol (-3,9%) mentre lo spread tra Btp e Bund è in area 190 punti base. Tra i pochi titoli che si salvano Diasorin (+4%) impegnata in prima battuta nella ricerca di un vaccino contro il coronavirus. Acquisti anche su Cnh (+1,55%) e Italgas (+2,45%).