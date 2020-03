Borsa: Europa tiene, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Tengono botta le principali Borse europee nonostante il crollo degli indici Esi sul sentimento economico nell'Ue e nell'Eurozona, grazie all'inversione di rotta dei futures Usa, girati in positivo. La peggiore continua ad essere Madrid, che riduce il calo all' 0,75%, preceduta da Parigi (-0,63%), Londra (-0,2%), Milano (-0,18%) e Francoforte, che gira in positivo (+0,08%).Le vendite si concentrano sul comparto bancario e assicurativo e a Parigi coinvolgono Bnp (-4,67%), Credit Agricole (-4,17%) e Axa (-1,2%). Con il ribasso dei metalli scivola ArcelorMittal (-5,39%), mentre in campo automobilistico Peugeot cede il 2,36% e Renault il 2,1%.