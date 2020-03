Borsa: Europa debole, Milano (-1,2%)

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Borse europee deboli in avvio di settimana dopo un timido breve rialzo segnato in apertura.

L'emergenza coronavirus e l'attesa per gli indici europei sulla fiducia dei manager (Pmi) hanno subito depresso i mercati, dopo il nulla di fatto della scorsa settimana al Consiglio Europeo sul tema dei 'coronabond' proposti dall'Italia, che però stanno riducendo il calo. La peggiore è Madrid, che lascia sul campo, il 2,5%, preceduta da Parigi (-2%), Londra (-1,5%), Milano (-1,2%) e Francoforte, che limita il ribasso allo 0,8%. Negativi i futures su Wall Streetl in vista dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas.