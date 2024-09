Giorgetti: "L'autonomia differenziata non ha ricadute sui conti"

"La normativa vigente salvaguardia l'assenza di ricadute negative per la finanza pubblica dalla legislazione sull'autonomia differenziata": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato rispondendo all'interpellanza sull'impatto sui conti pubblici derivante dall'attuazione della riforma dell'autonomia differenziata.

Sul federalismo "parto da un approccio completamente diverso dal suo, per lei è fonte di maggiore spesa, per me è l'introduzione del principio di responsabilità in ogni livello e quindi efficienza e risparmio di spesa": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato rispondendo all'interpellanza del capogruppo dei Dem al Senato, Francesco Boccia. Accanto al ministro anche il collega responsabile dell'autonomia, Roberto Calderoli. "Condivido però con lei - ha aggiunto Giorgetti - che le regioni in particolare del Mezzogiorno hanno necessità di più scuola e sanità e, aggiungerei, più buona scuola e più buona sanità e forse l'autonomia differenziata glielo potrà garantire".

