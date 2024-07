Più sicurezza sul lavoro con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale e le tecnologie innovative possono essere applicate anche per prevenire gli infortuni sul lavoro. Il dibattito "DP(AI) Per la sicurezza sul lavoro usiamo Intelligenza!", organizzato su iniziativa della senatrice Raffaella Paita in collaborazione con la Fondazione Ottimisti & Razionali, domani al Senato dalle 11, farà il punto sugli strumenti più innovativi e tecnologicamente avanzati, alcuni dei quali sono anche in grado di monitorare parametri bio-vitali del lavoratore per consentire di prevenire incidenti sul luogo di lavoro e su un "nuovo approccio culturale che parta da una legislazione più in linea con i livelli raggiunti negli ultimi anni da un impetuoso progresso tecnologico".

All'incontro, trasmesso in streaming su Ansa.it, parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, le senatrici Raffaella Paita (Iv) e Susanna Camusso (Pd), il presidente della Fondazione Ottimisti & Razionali, Claudio Velardi, l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, il presidente di Generale Costruzioni Ferroviarie, Tiziano Onesti, e l'amministratore delegato di Proger, Marco Lombardi.



