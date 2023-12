Alla Camera question time con Salvini sul Terzo Valico

Alla Camera il question time con Salvini sul Terzo Valico. "Presenterò in Aula alla Camera la mia interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sull'evoluzione delle opere infrastrutturali liguri, con specifico riferimento alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova. Al ministro Salvini chiedo di indicare tempistiche e modalità di finanziamento di ciascuno degli interventi previsti e i dettagli della realizzazione dei lavori del Terzo Valico dopo i problemi rilevati sia per la paralisi dei cantieri per motivi tecnici, sia per lo stralcio dei fondi Pnrr dedicati all'opera stessa. Nella mia interrogazione domando tempi di realizzazione e dettagli del finanziamento". Lo dichiara il deputato ligure del PD Luca Pastorino, componente della Commissione Trasporti alla Camera.



"Già lo scorso mese di aprile il ministro Salvini, in risposta a una mia interrogazione sullo stesso tema, affermava che i lavori del quadruplicamento verranno conclusi nei tempi previsti e che stava provvedendo all'individuazione delle risorse necessarie per completarne il finanziamento. Sul Terzo Valico invece dichiarava che il completamento dell'opera sarebbe avvenuto nel termine ultimo del giugno 2026: una data che alla luce dei fatti occorsi appare poco verosimile mentre non è ancora chiaro dove e se verranno reperiti i fondi mancanti per la seconda fase del quadruplicamento della linea che riguarda il tratto tra Pieve Emanuele e Pavia, un intervento dal costo complessivo di 636 milioni di euro", conclude Pastorino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA