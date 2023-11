DIRETTA - Dichiarazioni di voto sul decreto immigrazione

Dichiarazioni di voto e voto sulla fiducia sul dl migranti Cutro.

Giachetti, decreto inutile e non urgente, il suk degli odg

Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, intervenendo nell'Aula della Camera sul decreto 'Cutro 2', critica il governo per l'ennesima richiesta del voto di fiducia. E definisce un "suk" quello che si scatena con "gli ordini del giorno visto che l'unica cosa che viene ormai consentito di fare al parlamentare", "ben sapendo che serviranno a poco o nulla".

"Che urgenza ha poi questo decreto?", chiede Giachetti, "visto che il governo ha legiferato sui decreti decine di volte". Quindi, legge in Aula cosa diceva l'attuale ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani quando era semplice parlamentare all'epoca del governo Draghi: "Ciriani diceva che 'il governo Draghi era arrivato al record di fiducie perché non era in grando di gestire le contraddizioni all'interno della maggioranza'. 'Governare così' diceva Ciriani 'non è una prova di forza, ma di debolezza'".

"Ora invece, il gemello di Ciriani che è arrivato al governo - ironizza ancora Giachetti sottolineando l'atteggiamento contraddittorio dell'esponente di FDI - dice che si fanno i decreti e si chiedono i voti di fiducia per dare "al più presto risposte al Paese'".

Il deputato di Italia Viva definisce quindi "esilarante" l'iter del provvedimento 'Cutro 2' in Commissione Affari Costituzionali visto che si sono pevisti "interventi di non più di 3 minuti. Ci sono state sedute fino a mezzanotte perché la dead line scadeva venerdì. La Comissione, invece, di essere convocata alle 8 come ci saremmo aspettati, è stata riunita a mezzogiorno perché mancava il parere del Mef". "Per il mancato coordinamento dei lavori all'interno della maggioranza - sottolinea Giachetti - la seduta c'è stata ben due giorni dopo".

"Noi dovremo imparare a gestire il fenomeno migratorio visto che non riusciremo mai a fermarlo. Ma queste norme - conclude - non serviranno affatto a perseguire questo obiettivo".





Ghirra (Avs), il decreto 'Cutro 2' è sbagliato e disumano

La deputata di Alleanza Verde-Sinistra, Francesca Ghirra, annuncia, nell'Aula di Montecitorio, il voto "fortemente contrario" del suo gruppo al decreto sui migranti ormai noto come 'Cutro 2' sul quale il governo ha chiesto il voto di fiducia. La parlamentare, prima, critica il governo per l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza su ogni materia e per il continuo porre la questione di fiducia su ogni provvedimento, poi, contesta il testo nel suo insieme definendolo "sbagliato" e "disumano".

Nel mirino, soprattutto la norma che autorizza la reclusione di migranti over-16 nei centri di detenzione per adulti fino a 5 mesi. "Come pensate che possano reagire questi ragazzi ad un simile trattamento che gli viene riservato dopo tutto quello che hanno già passato per arrivare fino in Italia?" chiede la parlamentare. "E dopo cosa farete? Li sbatterete tutti in carcere direttamente?", chiede, riolgendosi al governo e alla maggioranza, Francesca Ghirra che conclude il suo intervento esprimendo giudizi negativi anche su tutte le altre misure del decreto.

Dl migranti: D'Alessio (Az), governo incapace gestire fenomeno

"Non voteremo la fiducia, l'ennesima, a questo governo che propone un provvedimento lacunoso nelle risposte e con probabili rilievi di incostituzionalità o di incompatibilità con la normativa europea. Si scarica una gestione confusa sui Comuni, sulle questure, dando luogo ad un viatico che non promette nulla di buono sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico di molte comunità". A sottolinearlo è Antonio D'Alessio, deputato di Azione, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Migranti, noto come 'Cutro 2', ora all'esame dell'Aula della Camera.

"In attesa che l'Unione Europea ponga quella necessaria attenzione alla gestione del fenomeno - aggiunge - non possiamo non notare che servirebbe un governo forte autorevole ed illuminato, capace di leggere la realtà complessa dei flussi e non di produrre normative confuse tanto nell'interpretazione quanto nell'applicazione. E invece questo è un governo forte, ma solo nei numeri, che oggi blinda la dialettica politica con l'ennesima fiducia". "Inutile ricordare gli accenti e le parole di chi un tempo sedeva sui banchi dell'opposizione, gridando allo scandalo per l'apposizione della fiducia, ed oggi, con nuove e maggiori responsabilità di governo, fa anche peggio: è la dimostrazione che lo svuotamento della democrazia, del ruolo del Parlamento è argomento che non interessa a questo Esecutivo", conclude il parlamentare.

Dl migranti: Ciani (Pd), gravissime norme sui minori stranieri

"Oggi siamo chiamati a votare l'ennesima fiducia che questo governo mette su decreti fondamentali, come questo che contiene rilevanti modifiche in materia di immigrazione, privando l'Aula e il Paese di un importante dibattito, direi fondamentale e previsto dalla nostra Costituzione". A sottolinearlo, intervenendo nell'Aula della Camera, è il deputato del Pd Paolo Ciani (Pd) che dichiara il voto "convintamente contrario" del suo gruppo alla fiducia chiesta dal Governo sul decreto migranti noto ormai come 'Cutro 2'. "Ci sono troppe persone che ancora oggi muoiono in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa e le risposte di questo governo sono insufficienti; forse - osserva - è per questo che ricorre in continuazione alla decretazione d'urgenza. Ma con questo decreto il governo ha dato il peggio di sé, in particolare nella parte che riguarda i ragazzi, prolungando ulteriormente il limite dei giorni di trattenimento da 30 a 45 per chi ha meno di 16 anni e da 90 a 150 per quelli che hanno dai 16 anni in su. Complimenti!". "Una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Ecco allora il perché della fiducia: forse per evitare che qualcuno in quest'Aula prenda coscienza di cosa c'è scritto veramente in questa norma. Ecco colleghi ve lo semplifico: col vostro sì oggi direte che un ragazzo o una ragazza arrivati in Italia da soli avranno meno diritti dei minori italiani, saranno meno minorenni dei nostri figli. Cioè, invece di proteggerli di più, li proteggeremo di meno", conclude il parlamentare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA