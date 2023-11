Mattarella al Festival della cultura paralimpica

"E' una splendida idea quella del Festival realizzato quest'anno in un luogo meraviglioso, in una città fantastica che si chiama Taranto, impreziosita dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Abbiamo belle storie da raccontare. Il titolo dato a questa kermesse è 'Sport e linguaggio universale'. Non cadremo nella trappola della retorica". Con queste parole Iacopo Volpi, direttore di Rai sport, ha aperto la quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica, in programma a Taranto fino al 17 novembre. "L'evento - ha aggiunto Volpi - arriva al sud grazie a una grande idea del presidente del Comitato paralimpico Pancalli dopo aver girato un po' l'Italia tra Roma, Milano e Padova. Ora è arrivato qui in città bellissima".

La prima a salire sul palco per raccontare la sua esperienza è stata Alessandra Campedelli, che ha allenato la nazionale di volley di ragazze sorde e poi la nazionale iraniana di volley. "Io - ha raccontato - non conoscevo il linguaggio dei segni benchè avessi un figlio sordo. Avevo però un vantaggio: grazie a Riccardo avevo sviluppato una capacità di comunicazione non verbale. Poi ho imparato il linguaggio Lis per potermi rivolgere a loro in campo, per spiegare loro che non sarebbero state atlete di serie B ma persone, senza alcun pietismo. Avrei provato a dare loro strumenti per valorizzare il talento di ognuna".

Quando è arrivata la chiamata dalla nazionale iraniana di volley "la partenza - ha ammesso Campedelli - è stata davvero difficile, come era già successo con le ragazze sorde. Ho fatto io l'esperienza di sentirmi esclusa, diversa, ho compreso come ci si sente, ero analfabeta dal punto di vista della comunicazione. In pochissime conoscevano l'inglese. Mi sono sentita analfabeta anche dal punto di vista non verbale. Il linguaggio non verbale è molto diverso. Loro nascono e crescono per non far vedere quello che esprimono". Alessandra Campedelli ha ricordato che "tutte le certezze si sono infrante davanti a una cultura complessa da comprendere. Credo che sia stata un'opportunità per me: queste esperienze le ho riportate nel mio lavoro di insegnante e poi di allenatrice".

A Taranto c'è "una tappa di questo percorso di civiltà, che il movimento paralimpico sta spingendo, sospingendo l'intera Italia in questo percorso di civiltà", ha affermato Mattarella nel suo intervento

