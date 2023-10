Sviluppo sostenibile, a che punto è l'Italia

A che punto è l'Italia nel suo percorso sullo sviluppo sostenibile; i passi fatti in avanti ed i punti in cui restiamo indietro. Una fotografia della situazione italiana è quella scattata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che il 19 ottobre presenta il Rapporto ASviS 2023 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" . Interverranno, tra gli altri, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Elvira Calderone, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il direttore scientifico dell'ASviS Enrico Giovannini e i presidenti Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA