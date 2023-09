L'Ue presenta le nuove previsioni economiche

Quando ormai sembrava essersi scrollata di dosso l'ombra della recessione, l'Eurozona torna a rallentare. E i "rischi al ribasso" - alta inflazione, debolezza della Cina e guerra in Ucraina in testa - continuano a offuscarne un futuro già da tempo in equilibrio precario tra stagnazione e crescita flebile. Il rientro dalla pausa estiva non regala slanci all'economia del Continente e a certificarlo saranno le nuove previsioni della Commissione europea. Che si appresta a rivedere il cauto +1,1% prefigurato a giugno per l'intero 2023 (+1% per i Ventisette), ritoccandolo al ribasso di un paio di decimali. Una correzione che potrebbe avere un effetto domino sull'imminente nuova decisione della Bce sul rialzo dei tassi di interesse. E ricadute anche per l'Italia, che allo stesso modo potrebbe scendere sotto l'1%, con il governo impegnato nel complicato esercizio della stesura della manovra e nella sua campagna per strappare la 'golden rule' per gli investimenti verdi nella combattuta riforma del Patto di stabilità Ue. A svelare le nuove stime sarà il commissario Paolo Gentiloni.

