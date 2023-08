Fisco, la riforma approda nell'Aula della Camera

Parte nell'Aula della Camera la discussione generale sulla delega fiscale. In base a quanto concordato dai capigruppo di Montecitorio le votazioni sugli emendamenti avranno inizio non prima delle 11. La delega fiscale sarà licenziata definitivamente oggi. Sarà l'ultimo provvedimento ad essere esaminato dall'assemblea di Montecitorio prima della pausa estiva.



Sono poco meno di trenta, tutti di opposizione, gli emendamenti alla delega fiscale presentati nell'Aula della Camera. Gli ordini del giorno sono invece 40. Numeri bassi che confermano la prospettiva di un esame spedito in Assemblea del testo.



"Dobbiamo cambiare volto al sistema tributario, è questo che vogliamo fare, ma senza abbassare la guardia nella lotta all'evasione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo nel suo intervento in Aula alla Camera sulla delega fiscale. "Il concordato preventivo biennale non è un regalo agli evasori, tutt'altro: abbiamo l'intelligenza artificiale, l'interoperablità delle banche dati e l'analisi preventiva che poniamo alla base della lotta all'evasione. Anche sulle imprese di maggiori dimensioni, la cooperative compliance non è un regalo è mettere le imprese in condizione di avere un rapporto più collaborativo", ha detto.

