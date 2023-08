Question time con Calderone, Bernini e Pichetto Fratin alla Camera

Si svolge oggi, mercoledì 2 agosto alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a ripristinare nell'immediato l'erogazione del reddito di cittadinanza, anche in considerazione delle criticità e delle ricadute sui servizi sociali e sui centri per l'impiego (Fratoianni - AVS); sulle iniziative volte a ripristinare l'erogazione del reddito di cittadinanza, anche in relazione alla situazione delle fasce più deboli dei beneficiari e all'attuale contesto sociale (Silvestri - M5S); sul superamento delle condizioni in cui versano i nuclei familiari coinvolti dalla sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza (Guerra - PD-IDP). La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per potenziare l'assistenza di carattere psicologico a favore degli studenti in ambito universitario (Pella - FI-PPE); sullo stato di attuazione del cosiddetto programma "Erasmus italiano" e sulle iniziative volte a favorirne la piena realizzazione (Lupi - NM(N-C-U-I)-M). Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative per l'adattamento del Paese ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento all'annunciato piano del Governo, e sull'istituzione di una cabina di regia nazionale, anche attraverso il ripristino dell'unità di missione «Italia sicura» (Boschi - A-IV-RE); sull'operatività della Commissione tecnica Pnrr-Pniec, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi relativi all'energia rinnovabile da produrre entro il 2030 (Pastorino - Misto-+Europa); sulla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino sulla base della proposta della Regione Liguria (Bruzzone - Lega); sulle iniziative urgenti in merito alla proroga delle concessioni geotermiche, con particolare riferimento all'istituzione di un tavolo tecnico (FDI - Foti).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA