Forum sul Pnrr all'ANSA con il governatore della Toscana

Forum all'ANSA con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, giovedì 3 agosto dalle 12:30. In diretta streaming il direttore Luigi Contu dialogherà con il governatore sull'utilizzo dei fondi, i progetti e le opere in fase di realizzazione legate alla quota destinata alla Toscana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ad oggi in Toscana, rende noto la Regione, risultano finanziati 11.194 progetti per 9,26 miliardi di investimenti e 7,45 miliardi di contributi Pnrr, incluse le risorse nazionali per l'incremento dei prezzi dei materiali e dell'energia.

