Yoko Ono e le avanguardie, un libro

Anche se 'riabilitata' negli anni dall'etichetta di donna più odiata del rock, quale artefice silenziosa della separazione dei Beatles, Yoko Ono è ricordata dal grande pubblico più come moglie di John Lennon che come l'artista e performer innovativa che è stata fin dall'inizio della sua carriera nei primi anni Sessanta.

A ricostruire con fedeltà il suo percorso di artista e attivista da sempre sensibile ai temi della pace, arriva dal 21 febbraio il libro 'YOKO ONO. Brucia questo libro dopo averlo letto' di Francesca Alfano Miglietti (FAM) e Daniele Miglietti.

In coincidenza con il compleanno di Yoko Ono, nata a Tokyo il 18 febbraio di 92 anni fa, il libro ricostruisce nella prima parte la nascita delle sue opere e le mostre più recenti, intrecciandole con il contesto sociale, artistico e politico che ha reso possibile quella sperimentazione radicale. La seconda parte del volume indaga invece sull'impatto che l'artista di nascita giapponese ha avuto sulla musica sperimentale, sul punk, sulla new wave e sulla cultura underground.

Per Yoko Ono l'arte è un processo di ricerca, un modo di vivere, ma è anche uno strumento di pace sociale e individuale. Idee e opinioni personali sono centrali nella sua pratica, spesso espresse con modalità poetiche che l'hanno resa protagonista dell'avanguardia di New York, Tokyo e Londra al fianco dello sperimentalismo di John Cage, all'arte concettuale, alla Swinging London, alla scena rock, ai movimenti politici e alle lotte per i diritti civili. Nata a Tokyo nel 1933 da una famiglia benestante (padre banchiere e madre pianista) caduta in rovina con la Seconda Guerra Mondiale, Yoko Ono si trasferì negli Stati Uniti da giovanissima. Sin dall'adolescenza frequentò artisti, scrittori, poeti, musicisti. Il suo interesse era rivolto principalmente alla pittura e alla musica, ma dalla metà degli anni Cinquanta iniziò ad esplorare la scena dell'arte concettuale e performativa, che fece immediatamente sua.



Pochi sanno che Yoko Ono fu una pioniera di Fluxus, il movimento internazionale di artisti, poeti, designer, musicisti che negli anni Sessanta sotto la 'guida' di George Maciunas rappresento' l'avanguardia artistica più radicale. In molti dei suoi primi lavori, Ono forniva agli spettatori delle istruzioni perché partecipassero all'opera o alla performance, e come in Cut Piece richiedeva loro di tagliare un pezzo del suo abito (performance andata in scena anche in anni recenti ) oppure impartiva istruzioni surreali come nel libro Grapefruit. Per lei arte e attivismo andavano di pari passo e molte delle sue opere sono manifesti contro la guerra.

Di questi la più nota è sicuramente la performance Bed-In del 1969, durante la quale Yoko Ono e John Lennon rimasero a letto per tutta una settimana per protestare contro la guerra in Vietnam. L'opera prese forma durante il viaggio di nozze della coppia ad Amsterdam. Yoko Ono e John Lennon annunciarono l'evento con un invito criptico: "Vieni alla luna di miele di John e Yoko". E mentre i media presumevano che la performance si sarebbe trasformata in un atto di sesso pubblico, quello che i due artisti avevano preparato era "una forma poetica e romantica di protesta".

Dal 25 al 31 marzo, la coppia è rimasta seduta in un letto d'albergo sotto i cartelli "Hair Peace" e "Bad Peace", mentre rispondeva alle domande della stampa. "La trasformazione della loro luna di miele in performance, - osservano gli autori - ha cambiato la tradizione pacifista dei sit-in, un'ulteriore forma di condivisione di un momento privato e felice, trasformato in una campagna internazionale per la pace che includeva la diffusione del loro famoso slogan: "War is over - if you want it".

FRANCESCA ALFANO MIGLIETTI (FAM)-DANIELE MIGLIETTI, 'YOKO ONO. BRUCIA QUESTO LIBRO DOPO AVERLO LETTO' (SHAKE EDIZIONI, PP 400, 25 EURO)

