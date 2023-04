Oscura e Celeste, il Galileo Galilei di Marco Malvaldi

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 26 APR - MARCO MALVALDI, OSCURA E CELESTE (GIUNTI, PP 352, EURO 19). Marco Malvaldi riporta in vita Galileo Galilei, magnifico filosofo, straordinario matematico, ma soprattutto "grandissimo provocatore" nel suo nuovo romanzo Oscura e Celeste che arriva in libreria oggi per Giunti.

L'autore della serie bestseller in otto volumi dedicata ai vecchietti del BarLume, pubblicata da Sellerio e diventata una fortunata fiction tv, torna con questo libro al giallo storico, dopo 'La misura dell'uomo' che ha venduto oltre 100 mila copie.

Siamo nel 1631, a Firenze infuria la peste e l'Europa è in guerra, Galileo Galilei sta per pubblicare il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che ha scritto in volgare perché tutti possano capire che non è l'uomo ma il Sole a stare al centro dell'universo. Teme l'Inquisizione ma, la pandemia è in qualche modo favorevole al padre della scienza moderna che, con la scusa del morbo, ha ottenuto di stampare il suo ultimo libro in città anziché a Roma, sottraendosi così agli accaniti controlli del tribunale ecclesiastico.

Galilei nel ritratto di Malvaldi è anche un toscano spiritoso, amante del vino e della tavola, con sempre più problemi alla vista, Dovrà per questo affidare alla figlia prediletta, Virginia, che ha preso i voti ed è diventata Suor Maria Celeste nel convento di San Matteo in Arcetri, la trascrizione in bella copia delle pagine del Dialogo per il tipografo. Al convento sono finite anche Livia Galilei, sua sorella, che a sua volta ha preso il velo e ora è Suor Arcangela, furibonda per essere stata messa dal padre nel monastero, a differenza di Virginia.

"Suor Maria Celeste e il padre si mandavano lettere con grande frequenza, e l'unico periodo in cui non si scrissero (proprio perché Galileo, abitante ad Arcetri, poteva andarla a trovare tutti i giorni) è tra il 1631 e il 1632" spiega Malvaldi che ha sfruttato "questo intervallo privo di attestazioni scritte - come tutti i buchi nella documentazione, disperazione degli storici, ma benedizione per i romanzieri".

Con le due sorelle diventate monache, c'è Suor Chiara, cugina di Livia e Virginia, e Suor Agnese, amica delle sorelle, che non farà una bella fine. A Suor Agnese spetta "il ruolo d'onore tra i pochi personaggi di fantasia" ed è un omaggio, racconta nella nota in fondo al libro Malvaldi, alla pioniera della fisica Agnes Pockels, a cavallo tra il XIX e XX secolo. Il convento diventa uno scenario oscuro e misterioso, mostra aspetti inattesi: in alcune celle il lume rimane acceso a lungo, le monache ricevono visite e una notte si sente il rumore di un corpo che cade. Galilei che con il suo "cannone occhiale" ha scoperto le fasi di Venere e i satelliti di Giove, che fa esperimenti sul pendolo e sulla caduta dei gravi, non si ferma davanti a nulla perché sa che ogni cosa illuminata ha una parte oscura. Quello che vediamo dipende da che parte abbiamo scelto di osservarlo e se cogliamo la sua interezza, ci avviciniamo alla nostra natura celeste.

Dedicato a don Piero Malvaldi, parente dello scrittore, in Oscura e Celeste, al cui interno sono riprodotte anche mappe, incisioni e terzine autografe, troviamo tanti altri personaggi tra cui la figura del Granduca, il canonico Cini, i padri gesuiti del Collegio Romano e alcuni discepoli di Galilei. È un libro che non vuol essere di storia, come spiega lo stesso Malvaldi nella nota di chiusura, benchè "in questo caso, separare il vero dal verosimile non è così facile" e soprattutto ci sono cose che potrebbero apparire incredibili che sono invece storicamente fondate. (ANSA).