'Bella Ciao', guida ai luoghi della Resistenza

(di Micol Graziano) (ANSA) - ROMA, 25 APR - LUCA FRATANGELO, 'BELLA CIAO' (ALL AROUND, PP. 128, EURO 15) La copertina del libro ritrae una delle protagoniste della Resistenza, la veneta Maria Peron, infermiera del Niguarda che si unì alla formazione Valdossola. Accanto a lei, nell'immagine, il partigiano Laurenti Giapparize che nell'agosto del 1945 divenne suo marito. Il volume 'Bella ciao' nasce per celebrare l'ottantesimo anniversario dell'inizio della Guerra di Liberazione e della lotta partigiana.

La prefazione è di Luciano Zani, docente di Storia contemporanea e membro del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale. Il libro 'Bella Ciao' - scrive Zani - è 'di buon auspicio per qualcosa che ancora non c'è, in Italia: un Museo Nazionale della Resistenza'. Zani aggiunge: 'un gruppo di esperti, di cui mi onoro di far parte, ha licenziato un progetto che a breve, a Milano, dovrebbe passare alla fase operativa della costruzione del Museo Nazionale della Resistenza'.

Tra i luoghi segnalati da 'Bella Ciao' il Museo diffuso della Resistenza in Piemonte, aperto al pubblico nel 2003 su iniziativa della Città di Torino. 'Un percorso multimediale interattivo conduce il visitatore in un viaggio virtuale di Torino nel decennio che va dall'approvazione delle norme razziali antiebraiche del 1938 alla promulgazione della Costituzione repubblicana del 1948'. L'allestimento permanente, nei locali sotterranei del Palazzo dei Quartieri Militari, 'rievoca la vita quotidiana durante la guerra, l'occupazione tedesca, la Resistenza e il ritorno alla democrazia, attraverso le immagini, i suoni e le voci dei testimoni, presentati in una originale installazione interattiva'.

In Emilia Romagna tra i luoghi da visitare il Museo Cervi, la casa colonica dove dal 1934 visse la famiglia Cervi, nel comune di Gattatico, provincia di Reggio Emilia. 'Il Museo Cervi nasce come sviluppo della raccolta degli oggetti che la famiglia protagonista della vicenda partigiana reggiana aveva conservato fin dagli anni della guerra e di quelli donati successivamente, come materiali a stampa, manoscritti, riconoscimenti, decorazioni ufficiali, album, cimeli e opere d'arte'. Il Museo offre vari itinerari. Uno è incentrato 'sulla Resistenza, e sull'opposizione al fascismo. Partendo dalla nascita della Resistenza nella pianura ci si ricollega alle attività antifasciste della famiglia Cervi'.

In Calabria da visitare il Museo della Memoria Ferramonti di Tarsia, provincia di Cosenza. 'Aperto nel giugno del 1940, Ferramonti fu il più grande campo di concentramento creato dal fascismo in Italia. Vi furono internati ebrei stranieri presenti sul territorio italiano, ebrei italiani, antifascisti italiani e stranieri e profughi politici'.

Il libro è organizzato per regioni ed è corredato di foto. I testi sono scritti in italiano e in inglese per rendere la guida accessibile a un pubblico internazionale. (ANSA).