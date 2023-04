I pirati in pensione di Andrea Molesini

(ANSA) - ROMA, 08 APR - ANDREA MOLESINI, STORIA DEL PIRATA COL MAL DI DENTI E DEL DRAGO SENZA FUOCO (HARPERCOLLINS, PP 192, EURO 16.50)

Andrea Molesini, Premio Campiello nel 2011 con 'Non tutti i bastardi sono di Vienna' (Sellerio), torna dopo 22 anni alla narrativa per ragazzi con 'Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco', pubblicato da HarperCollins con le illustrazioni in bianco e nero di Arianna Bellucci.

Avventura e humor sono gli ingredienti di una storia che ridicolizza i nostri difetti, che mette gli umani difronte alla loro presunzione, al loro eccessivo prendersi sul serio. "In epigrafe ho messo una frase di Montale che dice: 'Non dobbiamo inorgoglire per il fatto di essere uomini'. Questa è l'idea centrale del libro dove c'i sono, come nelle fiabe, il viaggio, la battaglia, l'avventura, il bosco, gli animali che parlano" dice all'ANSA Molesini.

Due pirati in pensione, Copecoperso, che ha il mal di denti, e Panciagialla, che però ha la pancia blu e una gamba di legno che fa toc-tic anziché tic-toc, intraprendono un viaggio nella foresta di Orcum alla ricerca del drago Anselmo che da anni non ha più fuoco in bocca e perciò ha ripiegato sulla professione di dentista. I due avventurieri pasticcioni si imbatteranno in un gorilla dalla risposta pronta, in una puzzola appassionata di baseball e in un leone con le stampelle. Ma soprattutto dovranno vedersela con i temibili orchi e con i bipedi saputi saputi che pensano di saperla lunga più di tutti. "La storia è una satira sul bipede saputo saputo che sarebbe l'homo sapiens sapiens.

Ovviamente è fondata su uno humor che anche i bambini capiscono, ma che diverte gli adulti. E' bifronte il libro" spiega lo scrittore.

Premio Andersen alla carriera nel 1999, Molesini non scriveva libri per ragazzi dal 1999, quando è uscito 'L'avventura di Ulisse', ancora in catalogo negli Oscar Mondadori Junior. "Negli anni Novanta avevo scritto per Mondadori una decina di libri per ragazzi, in parte ripubblicati da Rizzoli nel 2016. Ma dal 2010 in poi ho sempre scritto libri per adulti pubblicati da Sellerio per cui uscirà il prossimo a settembre-ottobre. 'Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco' è un po' un'eccezione, mi sono divertito molto a scriverlo. Volevo evadere in un libro leggero dopo 'Il rogo della Repubblica', un po' tosto, cupo, così dopo 22 anni ho provato a rifare un libro per bambini" racconta lo scrittore, poeta e traduttore che vive a Venezia, dove è nato, e ha insegnato Letterature comparate all'Università di Padova.

"In questa storia c'è anche l'università di Patavia che è un po' una presa in giro dell'università di Padova. Ci sono i saputini, i saputelli, i saputoni, i saputissimi. C'è tutta la gerarchia degli insegnanti" dice Molesini che gioca molto con le parole in questo libro "mettendo alla berlina la specie umana.

Anche gli animali, essendo antropomorfizzati, parlano e si chiedono: 'ma perché i bipedi saputi pensano che noi non parliamo?'. L'uomo non è più da secoli al centro dell'universo, ma nel sentire comune si crede ancora un animale superiore" afferma Molesini che non vuole soffermarsi troppo sugli assunti filosofici privilegiando la bellezza della storia che è per bambini grandicelli, dagli 8 anni. Potrebbe continuare? "Non lo so, può darsi, ora sto scrivendo per adulti".

Il nuovo libro che uscirà in autunno "è un romanzo breve.

Una commedia nera un po' alla Agatha Christie. S'intitola 'Donna di denari' che sarebbe la dea della fortuna. Al centro c'è un testamento concepito in modo che gli intestatari tendono a uccidersi tra di loro perché ognuno vuole rimanere unico erede.

Lo ho già consegnato e ne sto impostando un altro".