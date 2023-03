Veltroni e il ritorno del commissario Buonvino

(di Lucia Magi) (ANSA) - ROMA, 07 MAR - WALTER VELTRONI, 'BUONVINO TRA AMORE E MORTE' (MARSILIO, PP. 224, EURO 15) È tornato, il commissario Giovanni Buonvino, personaggio nato dalla penna di Walter Veltroni. Buonvino è un investigatore dal sorriso hollywoodiano, alla Cary Grant, denti bianchi. Sorriso che, talvolta, ricorda il felino di Lewis Carroll: "Il sorriso di Giovanni era rimasto nella grande stanza del commissariato come quello del Gatto del Cheshire di "Alice nel Paese delle Meraviglie". Buonvino è un tipo malinconico e contemplativo.

Mite, non urla. Segni particolari: fobia dei rettili, un terrore che sfocia in crisi di panico. Idiosincrasie: detesta i rebus.

Li detestava "fin da bambino. Fin da quando sua madre, preoccupata per i suoi improvvisi e frequenti mal di stomaco, lo portava con una cadenza quasi regolare dal medico, che alla fine di ogni visita emetteva sempre la stessa, apodittica sentenza: «Acetone»". La passione per le indagini? Ha origini lontane, risale agli anni dell'infanzia, quando gli capitava tra le mani "La Settimana Enigmistica"; la leggeva nelle sale d'attesa degli studi medici. Era attratto dai giochi con i puntini, quelli che davano vita alle figure: "Col tempo si era convinto che la sua passione per le indagini fosse nata proprio in quelle estenuanti attese, nella cura con cui, puntino dopo puntino, cercava di immaginare la natura del disegno che poi avrebbe completato".

Buonvino è un uomo sensibile dal 'pianto facile ma nascosto'.

Buonvino piange in silenzio. Si commuove per "la storia di un talento, nel canto o in cucina, che riusciva ad affermarsi dopo tanta fatica e tante delusioni, una spiaggia corrosa dal riscaldamento globale, una specie marina che scompariva per sempre, un bel discorso pieno di valori, la sofferenza subita da un discriminato, la solitudine di un soldato al fronte o di una ragazza incarcerata perché ribelle a un potere malvagio". Un tipo affascinante, Buonvino, carismatico, come nella miglior tradizione dei detective della letteratura 'mistery'. Sfreccia tra le strade di Roma a bordo di una spider, una Triumph Spitfire. Ama il mare, la spiaggia di Sperlonga e quella sarda di Piscinas. Legge Alda Merini, Eliot, Ian McEwan. Ha due gatti 'milanisti' che si chiamano Gullit e Rijkaard. Appassionato di cinema, adora Kubrick e si confida con il poster di Nik Novecento, l'attore bolognese, scomparso giovanissimo nel 1987, che recitò in molti film di Pupi Avati. Veltroni è un ammiratore di Nik Novecento e ha voluto rendergli omaggio, facendone un amico immaginario del commissario. In questo nuovo episodio, 'Buonvino tra amore e morte', il quarto della fortunata serie, il commissario è travolto da una tragedia: la moglie è in fin di vita. Ha subìto un attentato proprio nel giorno in cui lei e Buonvino si sono sposati: 'Poi erano arrivati quei colpi, come dei mortaretti, ma meno gioiosi, più secchi, più cupi. Un suono che Buonvino conosceva bene ma che lì, in quel momento e in quel clima festoso, era del tutto fuori contesto, insopportabilmente volgare. Quando si era voltato verso Veronica l'aveva vista a terra (…) Chi poteva voler uccidere una persona come lei? O magari, colpendo Veronica, in verità volevano punire Buonvino?'.

Indagando, insieme agli agenti del commissariato romano di Villa Borghese, Buonvino risale a un tragico evento accaduto nella Roma del 1944, appena liberata dagli Alleati.

Walter Veltroni (1955). È stato direttore dell'Unità, vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni e le attività culturali, sindaco di Roma, fondatore e primo segretario del Partito democratico. Per Marsilio, oltre a 'Buonvino tra amore e morte', ha pubblicato 'Assassinio a Villa Borghese' (2019), 'Buonvino e il caso del bambino scomparso' (2020) e 'C'è un cadavere al Bioparco' (2021). (ANSA).