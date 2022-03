'La materia alternativa' di Laura Marzi

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 09 MAR - LAURA MARZI, LA MATERIA ALTERNATIVA (MONDADORI, PP 224, EURO 18) E' in fondo lo spazio della libertà 'La materia alternativa' che ci racconta Laura Marzi nel suo romanzo d'esordio fuori dagli schemi pubblicato da Mondadori. Alla giovane professoressa precaria che insegna la materia alternativa alla religione cattolica nel biennio di un istituto professionale nella periferia italiana accadono tante cose simili a quelle successe alla Marzi, che è nata ad Aosta nel 1981, collabora con diversi giornali e ha conseguito un dottorato in Studi di Genere all'Università di Paris 8 dopo vari contratti di docenza e altri lavori. Gli alunni e le alunne sono bengalesi, cinesi, musulmani, indù , soprattutto maschi, che conoscono bene o per nulla la lingua del paese, l'Italia, in cui sono nati o in cui sono arrivati da poco. Con loro la prof parla - nelle ore di materia alternativa, che non va confusa con l'educazione civica, - di sessismo, classismo, differenze di genere, razzismo, dei rischi della pornografia mainstream, di bullismo, femminismo e integrazione in un confronto-scontro diretto a volte frustrante, altre divertente. Mohammed, 12 anni, legge Dante e ha un astuccio di Batman. Suleyman che viene dal Pakistan conosce perfettamente l'italiano mentre Amal che è appena arrivato in Italia sa poche parole. "In materia alternativa hanno imparato che adesso sono nella fase dello sviluppo e devono capire se sono omosessuali o eterosessuali, perché altrimenti crescendo diventeranno omofobi" si racconta in sala insegnanti.

A giocare un ruolo fondamentale è anche l'ascolto dei ragazzi e delle ragazze, la condivisone della musica che ascoltano dove la droga è protagonista assoluta e i loro disagi familiari e le solitudini finiscono per rispecchiarsi. La storia segue il ritmo dell'anno scolastico: il primo quadrimestre, il secondo quadrimestre con l'inizio e la fine della didattica a fare da premessa e conclusione, ma va anche oltre la classe tra feste, concerti e consigli di classe.

Nel romanzo le lezioni si intersecano con le vicende sentimentali della protagonista che vive in un improbabile appartamento ricavato da un garage. "E se la materia alternativa a scuola non va confusa con l'educazione civica, quella alternativa alla religione di coppia non va sovrapposta all'emancipazione femminile" dice la protagonista per cui "non vale la regola di Samantha di Sex and the City che poi è la stessa, a distanza di quasi vent'anni di Chadia Rodriguez, classe 1988: 'Amo tutti ma me stessa di più". Da Tommaso a Riccardo, all'insegnante di inglese che le guarda le tette, la protagonista "assume dosi di eterosessualità, come i tossici assumono ciò a cui hanno scelto di votare, per svuotarla, la loro vita". E combatte, anche quando sembra abbia trovato l'anima gemella, Davide, con la religione dell'amore e la forza dei sentimenti.

Alla fine, tra precarietà e sfide, è lo sguardo della protagonista a diventare alternativo e a mostrarci così le alternative che esistono al mondo che ci governa. "Da ragazzina mi domandavo se avrei mai accettato il compromesso di mettere il mio ingegno al servizio del capitale. Da ragazzina, mi rispondevo che non lo avrei di certo fatto" racconta nelle prime pagine. Poi a 37 anni accetta, ma resta quel modo di vedere con occhi diversi il mondo che coglie anche realtà che restano invisibili come quella degli adolescenti, in cui la prof riesce a immedesimarsi. (ANSA).