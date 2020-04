La montagna e i demoni degli uomini

- SARA LOFFREDI, ''FRONTE DI SCAVO'' (EINAUDI, pp. 154 - 17,50 euro).

Un romanzo che riesce a mettere insieme un piano storico-documentario, ma ricostruito in maniera narrativa, quello dello scavo del Traforo del Monte Bianco tra il 1961 e il 1962, e uno privato, intimo, dell'ingegnere milanese Ettore che partecipa all'impresa e contemporaneamente scava in se stesso per arrivare a sciogliere i nodi del proprio passato e in questo lo aiuta lo scoprire l'impegno e il piacere di andare in montagna; montagna che bisogna imparare a rispettare e conoscere per rispettare e conoscere se stessi, attraverso il proprio respiro, il proprio passo, la fatica e le proprie possibilità anche nel rapporto con gli altri, con i compagni di salita.

Ettore arriva in cantiere alle pendici della montagna nel 1961 per lavorare nel cantiere del traforo grazie alle sue capacità di calcolo e misurazione che devono guidare lo scavo sino all'incontro con i francesi provenienti dalla parte opposta. E scoprirà quindi molto di più di quel che pensava, affrontando la fatica del camminare e tenere il passo, fin dalla prima passeggiata provocazione che, appena arrivato, gli viene proposta quasi a scopo didattico dal capocantiere Hervé, con cui nascerà una virile amicizia.

''Forzare ha senso solo fino a un certo punto. Ci sono momenti giusti e momenti meno'', gli dice l'operaio a un certo punto della salita e la frase è buona sia per la montagna che per lo scavo, mentre Ettore, io narrante della vicenda, annota: ''Percepii forte l'energia di quel posto, diverso l'odore, diverso il battito silenzioso che saturava l'aria rispetto alla città o al lago della mia infanzia, vivo e pulsante e pieno di controtempi che non conoscevo''. Ma anche, felice di lavorare allo scavo con i minatori, ''Schivavo i pensieri che di solito giravano a vuoto nella mia mente'', che tiene a bada contando ossessivamente tutto, dai bottoni sulle giacche degli uomini ai nodi sulle assi di legno, confessando: ''Fuori mostravo distacco, ma dentro avevo piccole cariche da far brillare anch'io''.

Il romanzo, con una lingua semplice e pulita, diretta, ricostruisce la storia dell'idea del traforo del Monte Bianco e soprattutto ci racconta in modo coinvolgente, perché lo fa fare in prima persona a Ettore, la cronaca dell'ultimo anno di scavo e il cantiere, racconto che nasce da una ricerca e una ricca documentazione, come dimostrano i ringraziamenti e le indicazioni bibliografiche finali della Loffredi, coinvolgendoci nel corpo a corpo con la montagna in una sfida contro il tempo, per arrivare all'appuntamento del punto progressivo cinquemilaottocento prima dei francesi, mentre la Regina bianca, estranea a tutto e impassibile nel suo essere e quasi difendersi, crea ostacoli e pretende il suo tributo di vite umane, tra frane e fiotti d'acqua capaci di arrivare a un migliaio di litri al secondo che travolgono tutto.

Pian Piano che procede lo scavo, procede anche la scoperta della vita e del passato di Ettore, che intanto si innamora di una giovane e bella cameriera della mensa, Nina, anche lei come in fuga dalla sua vita precedente assieme al figlio bambino Artù. E anche in questo confronto le difese si indeboliscono e praticamente, quasi senza volerlo, si trova a confrontarsi coi le sue donne passate, da Isabella che non sposò in extremis, a Giulia il grande amore idealizzato, sino alla propria vecchia madre, con la realtà di un fratello muto da anni e chiuso in una casa di cura per malattie mentali che lui si rifiuta di andare a trovare, tanto che gli può capitare di rendersi conto che ''la verità venne fuori da un posto che non stavo sorvegliando. - Sento la voce della montagna, dissi''. E arriva la risposta: ''- La stiamo tormentando da anni, avrà delle cose da dire''. Tutto questo mentre il vecchio Samiel, che abita isolato in una baita e in valle è noto come guaritore, che risolverà un brutto problema fisico a Ettore che con lui si confida, lo incita ''hai aperto la via, ora attraversa la montagna'', facendogli capire come lo stesso concetto di scavo, reale o metaforico che sia, riguardi la memoria e il passato. E l'amico (e rivale in amore) Hervé, a proposito dei propri demoni, gli confessa che Samiel anche a lui ha insegnato a come nutrire il suo: ''gli devi far passare la fame se vuoi che ti lasci in pace''. Bisogna non farsi più male, è l'invito anche di Nina, altra bella figura di questo romanzo, sia in sé, sia nel rapporto tenero e appassionato con Ettore. (ANSA).