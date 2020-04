Campani, ritrovarsi tagliando il bosco

SANDRO CAMPANI, ''I PASSI NEL BOSCO'' (EINAUDI, pp. 242 - 19,50 euro).

Il nuovo romanzo di Sandro Campani, dopo ''Il giro del miele'' di tre anni fa, sempre ambientato tra paesi e boschi dell'appennino emiliano, ha, viene da dire, un alto peso specifico, non perché pesante, anzi, ma perché molto denso grazie alla sostanza e intensità della scrittura, quasi un parlato mimetico, non neutrale, pur nella misura del quotidiano, del racconto di una vita che scorre senza che accada nulla di eccezionale.

E' proprio in questo la forza del libro, nella resa della densità di sentimenti, amori, rancori, timori, speranze, timidezze e colpi di testa di una piccola comunità che diventano così vivi ed esemplari, coinvolgendoci in questa rete di rapporti, in una coralità di interventi, tutti in prima persona, diversi punti di vista ognuno che va vanti, aggiunge qualcosa, creando curiosità, facendoci vivere un'attesa che si scioglie quasi cechovianamente nella delusione di tutti, specie nei confronti di Luchino, il personaggio che, unico a non prendere mai la parola, fa da perno a pettegolezzi e curiosità di quelle poche case, un bar e un albergo diffuso in via di restauro ma sperso sui monti, non facile da raggiungere, quindi praticamente senza futuro.

Luchino, che ogni tanto sparisce e poi ritorna dopo anni, inafferrabile eppure, o proprio per questo, punto di riferimento capace, con la sua presenza e le sue scelte, di influire sulla vita di tutti, i suoi coetanei cresciuti con lui e pieni di attese ora che è tornato non si sa per quanto tempo, come le donne, attratte dalla sua aria misteriosa, e gli uomini del luogo. Si va da Betti che, morto il marito Fausto (fratello di Luchino), non sa come pagare i debiti per l'albergo diffuso ad Antonello, ricco commercialista e speculatore, figlio del notaio Francesco e fratello di Daniele detto Danielone, scapestrato buono a niente che si mette nei guai, sino a Oreste il giardiniere e Luisa la barista, che ha un punto di osservazione privilegiato e sa guardare quel che le accade attorno.

Al centro delle giornate di cui si racconta, il taglio del bosco, da tempo abbandonato, che era di Fausto e ora di Betti, che soffre per gli alberi che inevitabilmente dovranno venir tirati giù, selezionati secondo una sapienza antica per far legna, ma anche ridar aria agli altri. Un'operazione reale e simbolica e cui parteciperanno in molti, con le proprie motoseghe, e altri vorranno assistere e quindi arriveranno sapendo che si troveranno tutti lì, e il fatto, che coincide col ritorno di Luchino, diventa allora il momento di una sorta di naturale resa dei conti, più morale e sentimentale che materiale, della piccola comunità montana disgregata e dei suoi individui in cerca di un'identità che è come l'avessero perduta in un mondo totalmente cambiato, tranne il bosco, con i suoi ritmi, i suoi bisogni di essere mantenuto perché non soffochi e torni a vivere. (ANSA).