Weekend al cinema, un'estate all'americana

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 06 LUG - I colori di quest'estate cinematografica, all'insegna dei costi ribassati per opere italiane ed europee, cominciano a delinearsi con chiarezza e hanno sfumature contrastanti. Distribuzioni italiane ed europee come 01 o Eagle intercettano prodotto americano di genere o di qualità e puntano al "bersaglio grosso" del box office, oppure - come Medusa - scommettono ancora sulla commedia nostrana. Gli Studios americani si trincerano invece dietro le loro caratteristiche più popolari (il cartoon, il teen movie, gli ultimi divi) vissute come rendite di posizione. La distribuzione indipendente mette in vetrina titoli d'essai, spesso tenuti in lista d'attesa fino al momento delle arene e degli sconti.

Questa è la fotografia del weekend.

- INSIDIOUS, LA PORTA ROSSA di e con Patrick Wilson e con Lin Shaye, Rose Byrne, Ty Simpkins, Hiam Abbass, Andrew Astor, Juliana Davies, Sinclair Daniel, Peter Dager, AJ Dyer, Mary Looram, Jarquez McClendon. Padre e figlio uniti nella lotta contro i Demoni del male nella quinta puntata di un franchise horror di successo. Josh riesce a far entrare suo figlio Dalton nella prestigiosa università che già ha accolto i rampolli della famiglia Lambert. Ma, come già accaduto 10 anni prima (l'episodio colma una lacuna cronologica dopo la seconda parte della saga), orribili incubi si affacciano alla mente del ragazzo e sarà necessario che, insieme a Josh, decida di varcare la micidiale Porta Rossa per salvare tutta la famiglia.

Distribuisce Eagle - HIPNOTIC di Robert Rodriguez con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga, Jeff Fahey, Kelly Frye, J.D. Pardo, Hala Finley, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo, Corina Calderon, Jackie Earle Haley, Zane Holtz, Ruben Cabaalero, Sandy Avila, Ryan Ryusaki, Caroline Spengler. Visto al festival di Cannes e portato in Italia da 01, il film è costruito sulla regola delle scatole cinesi. Il detective Austin Danny Rourke deve trovare sua figlia, misteriosamente scomparsa. Le indagini lo portano però sulle tracce di un'organizzazione criminale specializzata in rapine alle banche. Peccato però che Austin sia perseguitato da visioni di un misterioso personaggio che forse è responsabile del rapimento e fa quindi ricorso a una medium per varcare la soglia del verosimile. Oltre, dovrà affrontare una verità ancor più sconvolgente. Spettacolare gioco di citazioni multi-genere.

- RODEO di Lola Quivoron con Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton, Junior Correia, Ahmed Hamdi, Dave Nsaman, Mustapha Dianka, Mohamed Bettahar, Chris Makodi. Forse il più bel film della settimana arriva in Italia (con un anno di ritardo) grazie a I Wonder. E' la storia dell'affermazione di una cocciuta ragazzina che vuol essere campione di motorismo nel territorio maschilista delle gang e delle corse illegali. L'occhio di una regista che sprigiona la stessa forza "muscolare" di Kathryn Bigelow, rende emozionante la corsa al riscatto della giovane Julia.

- RIDO PERCHE' TI AMO di e con Paolo Ruffini e con Nicola Nocella, Daphne Scoccia, Barbara Venturato, Greg, Enzo Garinei, Lucia Guzzardi, Giulia Provvedi, Herbert Cioffi, Claudia Campolongo, Malika Ayane, Filippo Caccamo, Alessandro Santagati, Marco Stabile, Simone Brescianini, Francesco Quezada, Aurora Menenti, Herbert Ballerina, Loretta Goggi. Una commedia romantica con tutti i crismi secondo un modello poco frequentato dal nostro cinema. 25 anni dopo essersi conosciuti (e innamorati) alle elementari, Leopoldo e Amanda sono alla vigilia delle nozze. Lui è adesso un pasticcere affermato, lei un'insegnante di danza che ha chiuso nel cassetto i sogni di gloria. Finché l'Opéra di Parigi la chiama senza preavviso per una coreografia da ideare. Amanda decide di accettare, ma Leopoldo, offeso, annulla le nozze e non la segue. Quando comprende il tragico errore non è forse troppo tardi. Ma ha una sola settimana, con l'aiuto degli amici e il ricordo della comune infanzia, per farsi perdonare. Il lieto fine è dietro l'angolo.

- ANIMALI SELVATICI di Cristian Mungiu con Judith State, Marin Grigore, Orsolya Moldován, András Hatházi, Macrina Barladeanu, Zoltán Deák, Mark Blenyesi. Come nascono e si alimentano il razzismo e l'intolleranza? L'apologo del grande regista rumeno è ambientato in un quieto villaggio della Transilvania dove Matthias fa ritorno per stare più tempo col figlio e il vecchio padre. La sua ex fiamma, Csilla, dirige una segheria dove arrivano per lavorare alcuni operai cingalesi guardati con sospetto dai locali. Quando però il figlio di Mathias si inoltra nella foresta facendo ritorno in stato di shock, il dubbio e la rabbia crescono prima nei suoi genitori e poi nei paesani. L'ipotesi di colpevolezza passa in fretta dagli animali del bosco agli immigrati dalla pelle scura. Distribuisce BIM.

- RUBY GILLMAN, LA RAGAZZA CON I TENTACOLI di Kirk DeMicco e Faryn Pearl. La firma Dreamworks è garanzia di successo fin dai tempi di "Shrek". Qui la favola è ambientata sul bordo dell'Oceano dove vive l'adolescente Ruby, complessata e bullizzata dai compagni, specie quando a scuola arriva la bellissima Chelsea. Tutto cambia però quando Ruby disobbedisce alla madre e per la prima volta scopre l'acqua. Qui apprende di esser discendente della nobile dinastia dei Kraken, creature mitologiche che difendono l'Oceano dalle insidie e dalla micidiale seduzione delle Sirene. Peccato che Chelsea si riveli a sua volta una Sirena e che Ruby debba sfidarla… Escono anche RAFFA di Daniele Luchetti, film evento dedicato a vita e opere di Raffaella Carrà riviste con l'occhio di un vero uomo di cinema e PONYO SULLA SCOGLIERA di Hayao Miyazaki che ritorna, opportunamente restaurato, a 15 anni dalla sua creazione per confermare il genio del maestro giapponese dell'animazione. (ansa). (ANSA).