Nel weekend in sala arriva Elemental a sfidare The Flash

Ormai è una certezza: dopo il buon approccio del pubblico ai film italiani selezionati per Cannes e al netto di alcuni exploit dei film-evento e degli "anime" giapponesi, il box office italiano si alimenta - a dosi massicce - di kolossal e mega-produzioni americane con, al momento, "The Flash" in testa.

Ma la divisione creativa della Disney, l'ormai celebre Pixar, ha in serbo una carta vincente con cui mira a raccogliere il vasto pubblico di grandi e piccini dopo la riuscita chiusura del festival di Cannes. Sono cinque i contendenti con cui il cartoon del'estate incrocia le lame da domani. - ELEMENTAL di Peter Sohn. Il messaggio edificante con cui lo sfortunato autore de "Il viaggio di Arlo" mira a consolidare il suo ruolo alla Pixar (è animato, attore, doppiatore) è chiaro: solo la convivenza pacifica, la forza dell'amore e la voglia di comprendersi salveranno il pianeta. Nella magica città di Elemental convivono senza problemi le zone riservate alla terra, all'aria, all'acqua e al fuoco. Tutto bene a condizione che ciascuno rispetti i suoi spazi e quelli altri. Ma cosa accade se Ember, una ragazzina tutto pepe del mondo di fuoco si innamora, ricambiata, di un pacioso ragazzo d'acqua di nome Wade? E come Ember, figlia di immigrati (proprio come il regista di origine coreana) dovrà spiegare il tutto a suo padre, geloso custode delle tradizioni di famiglia? - FIDANZATA IN AFFITTO di Gene Stupnitsky con Jennifer Lawrence, Matthew Broderick, Laura Benanti, Natalie Morales, Andrew Barth Feldman, Ebon Moss-Bachrach, Scott MacArthur, Kyle Mooney, Hasan Minhaj. La nuova commedia di Jennifer Lawrence ruota intorno alle vicissitudini di Maddie, autista di Uber che rischia di perdere il lavoro quando le sequestrano l'auto. Accetta allora lo stravagante annuncio di una ricca coppia newyorchese che cerca una ragazza in grado di far uscire di casa l'introverso figlio, Percy. Dapprima tutto rischia di naufragare perché il ragazzo pensa addirittura di essere rapito dalla donna, ma poi il tutto genera una singolare amicizia e un imprevedibile viaggio on the road.

- L'UOMO SENZA COLPA di Ivan Gergolet con Valentina Carnelutti, Livia Rossi, Branko Zavrsan, Rossana Mortara, Enrico Inserra, Alessandro Bandini, Paolo Rossi. Merita un a segnalazione speciale questa coproduzione indipendente nutrita dalla bravura di interpreti italiani e dalla suggestione dei paesaggi tra Trieste e la Slovenia. E' la storia dell'infermiera Angela, privata del marito morto a causa dell'amianto della ditta in cui lavorava. Lo stesso veleno che uccide il marito di Elena,. La sua migliore amica. Quando il padrone dell'impresa, Francesco, viene ricoverato in ospedale perché colpito da un ictus, Angela decide di andarlo a trovare e, a sorpresa, su richiesta del figlio dell'impresario, accetta di assisterlo quando tornerà a casa. Una storia originale e mai banale.

- HOURIA di Mounia Meddour con Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Salim Kissari, Amira Hilda Douaouda, Marwan Zeghbib. Bella la scommessa della distribuzione I Wonder che punta su questa storia di resilienza e vitalità ambientata nell'Algeria di oggi.

E' la storia di Houria che voleva diventare ballerina classica e vede il suo sogno sfumare dopo un grave incidente. Ma la ragazza saprà rialzarsi con il sostegno di altre donne come lei e insieme troveranno un inatteso riscatto.

- UN MATRIMONIO MOSTRUOSO di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Greg. Meno sorprendente ma molto divertente questa commedia "nostrana" che vede umani e vampiri contendersi il favore di una bella donna, Stella, lasciata dal marito. L'uomo ufficialmente è morto, in realtà vive felice in un paradiso fiscale dopo aver svuotato i suoi conti in banca. Stella decide allora di rifarsi una vita col vampiro Vladimiro. Ma non ha fatto i conti con la strega Brunilde che vive da secoli felicemente con Vladimiro… - THE PIPER di Erlingur Thoroddsen con Julian Sands, Charlotte Hope, Kate Nichols, Alexis Rodney, Oliver Savell, Philipp Christopher, Pippa Winslow, Boyan Anev, Aoibhe O'Flanagan. Ci sono volute un regista islandese (l'autore di "The Rift"), una coproduzione europea ambientata in Bulgaria e una trama che rivisita liberamente in chiave horror la fiaba del "Pifferaio magico", per richiamare in servizio Julian Sands, un tempo icona del cinema di genere. Alla morte del suo mentore, la giovane compositrice Mel decide di completare la sua ultima opera, un concerto lasciato a metà. Presto la donna scoprirà che tra quelle note si nasconde una sinistra presenza e che la musica di Gustafsson ha origini maligne e letali che metteranno in pericolo anche lei. (ANSA).