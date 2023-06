Weekend al cinema, la legge di Almodovar e quella di Flash

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 15 GIU - Per tutti coloro che amano il cinema, l'evento della settimana è senz'altro il ritorno in sala, in versione restaurata, di cinque capolavori del "periodo d'oro" di Pedro Almodovar. Escono a ripetizione, "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", "Che ho fatto io per meritare questo", "L'indiscreto fascino del peccato", "La legge del desiderio", "Tacchi a spillo" diretti tra il 1983 e il 1991 dal maestro spagnolo. Per questo inatteso "miracolo" distributivo si sono messi insieme in molti dagli italiani agli spagnoli, con il sostegno anche dei cinema milanesi Beltrade e Barz and Hippo. Ma ci sono anche altri titoli da tenere in considerazione a partire dalla commedia francese di Philippe Lacheau 2 MATRIMONI ALLA VOLTA, fortunato seguito del successo transalpino "Alibi.com", già in sala da ieri. Da domani: - THE FLASH di Andy Muschietti con Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon, Kiersey Clemons, Ron Livingston, Sasha Calle, Antje Traue, Temuera Morrison, Saoirse-Monica Jackson, Maribel Verdú, Rudy Mancuso. Per la prima volta il regista di "IT" esce dal suo genere d'eccellenza (l'horror) e disegna un'avventura di Supereroi nel solco della DC Comics. All'appuntamento con Bary Allen, l'uomo più veloce del mondo che va su e giù per il tempo combattendo contro il cattivissimo Generale Zod, non manca nemmeno un arrugginito Batman con le sembianze del suo primo protagonista, Michael Keaton. Successo garantito al box office.

- EMILY di Frances O'Connor con Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen, Alexandra Dowling, Amelia Gething, Adrian Dunbar, Gemma Jones, Elijah Wolf, Philip Desmeules, Robert Pickavance, Harry Anton, Darren Langford, Gerald Lepkowski, Sacha Parkinson. Cosa si cela dietro la creazione di un capolavoro letterario come "Cime tempestose"? Chi è stata veramente Emily Bronte, la scrittrice più originale, ribelle e incompresa dell'epoca vittoriana? Il biopic di Frances O'Connor mette in scena l'ormai anziana Emily che, sul filo dei ricordi, rivive la stagione della giovinezza, l'ottusità della società e della famiglia che non credevano in lei, lo smarrimento di un amore impossibile e infine la nascita di un capolavoro.

- AFTER WORK di Erik Gandini. Un documentario che porta lo spettatore ai quattro angoli del globo sul filo di una riflessione provocatoria: davvero la nostra vita si identifica nel lavoro? Siamo sicuri che quel nobile sentimento celebrato dalla Costituzione non stia diventando una prigione che genera frustrazione anziché orgoglio? Perché nemmeno il 20 per cento degli "occupati" è felice nel lavoro che fa? L'italo-svedese Gandini racconta storie e scopre personaggi esemplari, pone domande senza cercare risposte, ma suscita una riflessione attualissima e cruciale soprattutto per i più giovani.

- BASSIFONDI di Trash Secco con Gabriele Sill e Romano Talevi, Va salutato con interesse l'esordio cinematografico di un artista già figura di primo piano sulla scena creativa romana. Sulla scorta di un soggetto personale e di una sceneggiatura dall'impianto volutamente teatrale dei Fratelli D'Innocenzo, il film pedina l'amicizia fraterna di due senza tetto che vivono d'espedienti sulle sponde del Tevere. Quando il più giovane si ammala, tocca all'altro, ormai quasi un fratello, accompagnarlo verso un ultimo viaggio.

- BRIVIDI D'AUTORE di Pier Francesco Campanella con Maria Grazia Cucinotta, Franco Oppini, Adolfo Margiotta, Sebastiano Somma, Gioia Scola. Curiosa incursione nell'onirico, tra generi e fantasia d'autore, per il regista di "Bugie rosse". Una regista alle prese con un film dalle mille difficoltà, si trova coinvolta in un viaggio interiore che suscita segrete inquietudini e fantasmi dolorosi tra finzione e realtà.

- LAST WORDS di Jonathan Nossiter con Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling, Alba Rohrwacher, Stellan Skarsgård, Silvia Calderoni, Maryam D'Abo, Osemwenoghogho 'Victory' Wilfred, Kane Moussa, Jun Ichikawa, Vincenzo Del Prete, Abdoulay Traoré. Un canto di sopravvivenza per un genere umano che sembra ormai condannato all'estinzione nell'Europa del futuro prossimo quando l'incuria e il cataclisma ecologico avranno ridotto il mondo a una landa desolata e desertica. Spetta al giovane Kal cercare l'estremo rimedio. Visto a Cannes nel 2022.

- POLITE SOCIETY, OPERAZIONE MATRIMONIO di Nida Manzoor con Priya Kansara, Ritu Arya, Renu Brindle, Rekha John-Cheriyan, Seraphina Beh, Ella Bruccoleri, Sally Ann, Shobu Kapoor, Nimra Bucha, Jeff Mirza. Come ai tempi di "Sognando Beckham" una commedia agra sulla comunità pachistana in Gran Bretagna. Qui è protagonista la giovane Ria che, contro il volere della famiglia, vuole diventare stunt-woman ed è aiutata dalla sorella maggiore, Lena, artista in crisi. Quando però Lena accetta un matrimonio concordato, Ria si ribella e decide di sabotarlo con la complicità delle sue amiche, straordinarie funambole da cinema. Una sentimental comedy acrobatica e colorata. (ANSA).