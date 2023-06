Weekend al cinema, è ancora l'ora dei Transformers

La più grande battaglia mai coreografata nella ormai infinita serie dei Transformers va in scena sugli schermi italiani e porta le creature fantastiche - mezze robot, mezze uomo - da Brooklyn a Machu Pichu dove si stabiliranno le sorti del pianeta terra e delle specie mecca nichelo ancora lo abitano insieme agli uomini.

- Transformers - Il Risveglio è la settima avventura della saga, è ambientata negli anni '90 per un voluto richiamo alla serie tv del 1996.

- Denti da squalo di Davide Gentile con Claudio Santamaria, Edoardo Pesce, Virginia Raffaele, Tiziano Menichelli, Stefano Rosci. Punta a ripetere l'exploit di Jeeg Robot la produzione Lucky Red che scommette su un giovanissimo debuttante e una sceneggiatura uscita dalla fucina del Premio Solinas. Si comincia con una storia di coming of age" in cui il tredicenne Walter trascorre la sua prima estate senza il padre (appena morto) sul litorale domano insieme a una madre chiusa nel suo dolore. Ma quasi subito si passa al registro della fantasia con una villa in apparenza abbandonata, abitata da un gangster noto come Il Corsaro, dal suo aiutante Carlo e da un inatteso inquilino che si cela nell'acqua torbida della piscina. Walter non scorderà mai quell'estate… - Prigione 77 di Alberto Rodriguez con Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Catalina Sopelana, Fernando Tejero, Xavi Sáez, Víctor Castilla, Alfonso Lara, Iñigo de la Iglesia.

Nella Spagna del 1977, appena liberata dalla dittatura franchista, Manuel e Pino - compagni di cella - non assaporano il gusto della libertà. Condannati al carcere duro come tanti loro compagni sono vittime di un sistema corrotto che ha riempito le carceri con detenuti rei di diverso credo politico, orientamenti sessuali repressi, piccole truffe punite col pugno di ferro per celare ben altro. Manuel si metterà allora a capo di una rivolta capace di infiammare tutte le prigioni della nazione.

- Mindacge di Mauro Borrelli con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Neb Chupin, Jacob Grodnik, Chris Mullinax, Ritchie Montgomery, Nellie Sciutto, Aiden Turner, Cassandra Gava, Elisha Bascomb, Alba Borrelli. Gli agenti Jake Doyle e Mary Kelly sono sulle tracce di un efferato serial killer che ricalca passo dopo passo le micidiali gesta di The Artist, ormai condannato all'ergastolo. Siamo dalle parti del Silenzio degli Innocenti e di un crudele gioco di specchi che alla fine renderà i due poliziotti vittime potenziali dell'assassino, costretti a una letale corsa contro il tempo per uscire vivi dalla trappola che li ha fatti cadere.

- C'è di Nuovo la Valigia sul Letto di e con Eduardo Tartaglia e con Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, Veronica Mazza, Francesco Procopio. Commedia gialla col gusto degli equivoci su uno scalcinato gruppo di poveracci che finisce nel vortice di una caccia al denaro illegale; sulle loro piste una banda di gangster, la polizia e perfino i servizi segreti. Ma la posta in palio è molto attraente… - Olga di Elie Grappe con Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio, Thea Brogli, Tanya Mikhina, Jérôme Martin, Alicia Onomor, Lou Steffen, Alexandr Mavrits. È cresciuta nell'Ucraina ancora legata alla Russia di Putin la giovane Olga (interpretata da una vera ginnasta ucraina) che il padre fa fuggire all'estero - in Svizzera - per crescere libera.

La ragazzina sogna un futuro olimpico da ginnasta, ma nel frattempo scoppia la rivoluzione di Piazza Maidan del 2013 e Olga non può più tornare a casa mentre sua madre, giornalista senza paura, rischia ogni giorno la vita nei tumulti di piazza.

La democrazia non si è ancora affacciata sull'Ucraina.

- Blu e Flippy amici per le pinne di Mohammad Kheyrandish.

Animazione russo-turca con elegante grafica e una storia degna de La Sirenetta: il piccolo Blu, sopravvissuto a un disastro aereo, cresce libero e felice nell'oceano insieme al delfino Flippy. Finche il cattivo Octopus ricaccia Blu sulla terraferma.

Ma in questa battaglia per tornare al mare Blu troverà amici inattesi… - Animal House di John Landis con John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom, Tom Hulce, Karen Allen. Torna in sala grazie a Academy Two uno dei capolavori della coppia Landis/Belushi datato 1978 ma più moderno che mai ed è festa grande per il pubblico. Sono protagonisti gli scontri goliardici di due gruppi universitari, avversari a ritmo di rock e di stralunate messe in scena. Fino al delirante Toga Party che chiude l'anno accademico e vedrà trionfare i buoni della confraternita Delta contro i cattivi dell'Omega.