Weekend al cinema con Spider-Man e The Boogeyman

Gioca d'anticipo la Universal mandando nelle sale Campioni, commedia sportiva di Bobby Farrelly, uno dei due fratelli Farrelly, con Woody Harrelson scalcinato allenatore di basket che il tribunale condanna (dopo una serie di infrazioni) commutando la pena nel servizio d'assistenza a un gruppo di ragazzi intellettualmente disabili.

Sembra la trama di un film di Antonio Albanese, ma il carisma e la simpatia contagiosa di Harrelson rendono godibile la scalata alla vetta del campionato per questa banda di ragazzi che - una volta motivati - si scoprono campioni. Da notare che tutti i giovani protagonisti hanno davvero un handicap, ma recitano da collaudati professionisti. Da domani: - Spide-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. Anche nella versione cartoon l'Uomo Ragno è ormai assorbito dal metaverso. Qui incontra un gruppo di suoi omologhi che però finiscono presto in pericolo e di fronte alla minaccia si dividono e rischiano il peggio. Toccherà al nostro eroe, sempre più umano anche nelle spire del virtuale, diventare un leader facendo degli Uomini Ragno i salvatori del mondo.

- The Boogeyman di Rob Savage con Chris Messina, Sophie Thatcher, Marin Ireland, David Dastmalchian, Vivien Lyra Blair, Lisa Gay Hamilton, Lacey Dover, Maddie Nichols, Madison Hu, Beau Hart, Adams Bellouis, Victoria Harris, Han Soto, Mabel Tyler.

L'uomo nero, il Boogeyman creato tanto tempo fa da Stephen King, rivive sotto le insegne della Disney con un nuovo capitolo dedicato a due personaggi secondari nella storia originale: la liceale Sadie Harper (Sophie Thatcher) e sua sorella minore Sawyer (la bimba prodigio Vivien Lyra Blair), ancora sconvolte dalla perdita della madre e a cui il padre (uno psicoterapeuta) non riesce a dare il calore e la serenità di cui avrebbero bisogno. Tanto più quando in casa arriva Lester Billings, un paziente del padre a sua volta sconvolto da una serie di tragici eventi come la morte dei figli. Il vero problema di Billings è però l'entità malefica che porta con sé senza saperlo (il Boogeyman appunto) e che si nutre delle sofferenze altrui.

Adesso ha nelle due ragazzine il prossimo obiettivo.

- Billy di Emilia Mazzacurati con Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Alessandro Gassmann, Benedetta Gris, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli, Kristina Hermin. C'è aria di famiglia nell'esordio alla regia della figlia di Carlo Mazzacurati. La trama vede l'adolescente Billy, ex bambino prodigio, rimasto prigioniero della sua infanzia e incapace di aprirsi al mondo e dichiararsi alla ragazza che ama. Quando però un giorno incontra il suo idolo musicale, una rockstar finita nel dimenticatoio, Billy pensa di poter trovare nell'uomo l'unica persona che può capirlo… - Blueback di Robert Connolly con Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Eric Bana, Albert Mwangi, Clarence John Ryan, Erik Thomson, Ariel Donoghue, Ilsa Fogg, Elizabeth Alexander, Eddie Baroo. La piccola Abby, figlia di una convinta ambientalista, adora il mare e quando incontra una piccola cernia, battezzata Blueback, finisce per adottarla. Quando scopre che la specie marina della cernia è in pericolo perché cacciata da pescatori senza scrupoli, Abby coinvolge la madre e tutto il paese in una battaglia senza quartiere contro chi minaccia l'ecosistema di Blueback.

- Spoiler Alert con Michael Showalter con Jim Parsons, Ben Aldridge, Sally Field, Josh Pais, Allegra Heart, Jeffery Self, Braxton Fannin, Brody Caines, Tara Summers, David Marshall Grant, Nhumi Threadgill, Nikki M. James, Jason Gotay, Bill Irwin. Una storia d'amore tanto struggente quanto attuale: quella del giornalista Michael Ausiello e del suo fotografo di fiducia Kit,legati da una passione che negli anni si conferma amore vero. Finché Kit scopre di avere pochi mesi di vita per un tumore incurabile: il film segue i loro ultimi mesi di vita insieme ed è tratto dalla vera storia di Ausiello.

- La Versione di Anita di Luca Criscenti con Flaminia Cuzzoli, Lorenzo Lavia. Nata in Brasile nel 1821 e morta in Italia a soli 28 anni, spesso ricordata solo come moglie di Giuseppe Garibaldi, al suo fianco in mille battaglie tra America ed Europa e madre dei suoi quattro figli, questa donna è un mirabile esempio di tenacia libertaria e femminismo ante litteram. Grazie a documenti inediti, il docu-film le restituisce la dignità di una figura a lungo nascosta dall'ombra eroica del marito.