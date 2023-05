Weekend al cinema, arrivano I Guardiani della Galassia

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 05 MAG - Se 150 minuti di adrenalina, divertimento, effetti speciali e visioni futuribili sono un buon passaporto per la settimana al cinema I Guardiani della galassia Vol. 3, da oggi distribuito a tappeto nelle sale italiane, è il vostro passaporto. Il film diretto da James Gunn, con Chris Pratt e Zoe Saldana, non tradirà e attese del box office e c'è solo da chiedersi se e quando proverà a scalzare dal trono il Super Mario Bros. internazionale.

Ma da domani sono molte e da non sottovalutare le alternative: - Alice, Darling di Mary Nighy con Anna Kendrick, Wunmi Mosaku, Kaniehtiio Horn, Charlie Carrick, Mark Winnick, Daniel Stolfi, Carolyn Fe, Gordon Harper, Viviana Zarrillo, Mairi Babb, Susan Applewhaite, Ethan Mitchell. L'horror è il colore di stagione e in questa fiaba nera per giovani adulti si colora di sfumature psicologiche che molto hanno a che fare con la realtà quotidiana. Alice vorrebbe uscire dalla relazione tossica col suo fidanzato Simon ma non ha il coraggio di troncare. Anche per una settimana di vacanza insieme alle amiche del cuore è costretta a mentire a Simon. Ignora però che mentre in lei cresce la consapevolezza di un futuro diverso, il suo ragazzo prepara la vendetta e non intende cedere il passo. Opera prima al femminile ambientata tra i laghi canadesi.

- Creature di Dio di Saela Davis, Anna Rose Holmer con Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi, Declan Conlon, Marion O'Dwyer, Toni O'Rourke, Brendan McCormack, Isabelle Connolly.

Tra le novità più interessanti da segnalare questo melodramma irlandese che ruotra intorno al dramma di una madre costretta a mentire per coprire suo figlio. Nella piccola comunità sferzata dalla furia degli elementi, dove tradizione e omertà vigono da sempre, questo tradimento genera un vero terremoto di emozioni.

Grande ritorno per Emily Watson, ma attenti a Aisling Franciosi.

- La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati con Camilla Ciraolo, Lodo Guenzi, Nick Russo, Edwige Fenech, Gabriele Lavia, Cesare Bocci, Massimo Lopez, Cesare Cremonini, Jacopo Rampini, Fabrizio Buompastore, Sydne Rome, Anna Safroncik, Patrizia Pellegrino, Pilar Abella, Vincenzo Failla. Sappiamo che il titolo viene dal giorno delle nozze del regista, sappiamo che Avati loda come una vera scoperta l'ex cantante Ludo Guenzi (già visto al cinema in Est), sappiamo che il film è il ritorno a sorpresa di Edwige Fenech e che il cast è davvero sorprendente. Sappiamo infine che è quasi un diario adolescenziale rivissuto attraverso il tempo dal regista che racconta i suoi esordi da musicista (sotto lo pseudonimo di Marzio), l'amicizia per Samuele, la scoperta dell'amore con Sandra. Tutto il resto è da scoprire.

- Le Petit Piaf di Gérard Jugnot con Marc Lavoine, Stéfi Celma, Soan Arhimann, Gérard Jugnot, Philippe Duquesne, Ornela Dalèle, Zacharie Rochette, Delixia Perrine, Eddy Grondin, Vincent Fontano, Francis Convert, Isabelle Delleaux. Vive sull'isola de La Reunion, colonia francese nell'Oceano indiano, il piccolo Nelson che sogna la gloria canora aspirando a un talent show per bambini, The Kids, a cui la madre non vuole portarlo. Ma Nelson ha un'amica determinata, Mia, che gli scova un maestro d'eccezione nel cantante francese Pierre Leroy in tournee nell'isola. I due non vanno per nulla d'accordo, ma l'amore per la musica li unisce. Nelson coronerà il suo sogno? - Maurice, un topolino al museo di Vasiliy Rovenskiy. Questa è la storia di due amici, il gatto Vincent e il topo Maurice.

Arrivati a sorpresa nel più grande museo russo, l'Ermitage, devono fare i conti coi gatti locali, ammaestrati a difendere le opere d'arte e con i topi (Maurice in testa) che sognano di rosicchiarle. Quando poi al Museo arriva anche la Gioconda di Leonardo in mostra, la battaglia rischia di rompere un'amicizia.

Il furto del quadro darà invece modo a entrambi di acquisire gloria e a Vincent di salvare il suo amico senza rinunciare alla gatta del suo cuore, Cleopatra. Animazione russa di bel livello, un'eccezione sui nostri schermi.

Escono infine in contemporanea tre thriller italiani di produzione indipendente. Si tratta di una autentica sorpresa nel quadro della produzione nazionale e va quindi segnalata con piacere. Si tratta di Dark Matters di Stefano Odoardi su un fisico a caccia del figlio rapito da una donna misteriosa; di Do Ue Des diretto da Monica Carpanese e Dario Germani, triangolo amoroso che sfocia presto nella morbosità e nel gioco sadico in cui è a rischio la vita e la stabilità psicologica; di Il Grande Male di Mario Tani, incubo ad occhi aperti per un uomo che non esce più di casa certo che la fine del mondo sia ormai distante solo una settimana. (ANSA).