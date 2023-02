Weekend al Cinema, arrivano Holy Spider e The Quiet Girl

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il vaso di Pandora si sta aprendo: complice la fine degli eventi estranei come il festival di Sanremo e il favore della cronaca cinematografica che punta i fari sul festival di Berlino, la settimana cinematografica si è - forse definitivamente - spaccata in due: da domani arrivano in sala 5 film ma altrettanti sono già sugli schermi dai giorni scorsi. Il cinema italiano festeggia la commedia leggera di Alessandro Siani TRAMITE AMICIZIA che in un solo giorno di programmazione entra nella classifica del box office; lo stesso si può dire per l'hollywoodiano ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA coi due piccolissimi supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne affiancati per l'occasione da una schera di vecchie glorie come Bill Murray, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer tutti diretti da Peyton Reed. Sono già usciti anche il bel documentario di Sophie Chiarello (segnatevi questo nome) IL CERCHIO e quello di Francesco Patierno SVEGLIAMI A MEZZANOTTE sul crescente disagio psichico nei giovani. Infine c'è la discesa nell'inferno dantesco di una classe di studenti d'oggi guidati da una professoressa "creativa" nel docu-film di Matteo Gagliardi MIRABILE VISIONE: INFERNO.

Da domani si può invece scegliere tra proposte diverse: - HOLY SPIDER di Ali Abbasi con Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Sina Parvaneh, Nima Akbarpour. Un thriller di forte impegno sociale (del resto il regista, oggi cittadino danese è di famiglia iraniana) ambientato nel 2001 nella la città santa di Mashhad. Il credente Saeed ha deciso di purificarla dal male stroncando alla radice la prostituzione, ovvero uccidendo tutte quelle povere donne traviate. Arriva da Teheran la giornalista Rahimi per indagare sull'identità del misterioso serial killer che la polizia non sembra voler catturare. Vincitore a Cannes, il film coniuga il genere narrativo con un grido di libertà a favore della donna. - THE QUIET GIRL di Colm Bairead con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Tara Faughnan, Neans Nic Dhonncha, Eabha Ni Chonaola, Carolyn Bracken. Candidato all'Oscar, parlato in un irlandese originale ormai in disuso anche nell'isola, accolto dalla critica come un "piccolo miracolo poetico", il film è ambientato nella campagna irlandese profonda dove, nel 1981, la piccola Cait viene allontanata dalla sua famiglia (segnata dalla povertà e dai troppi figli) per essere affidata a una coppia di mezza età che la colma d'amore ma le nasconde un tremendo segreto. Ecco un altro esempio di cinema delle idee e delle emozioni che merita una sosta da parte dello spettatore appassionato.

- TILL, IL CORAGGIO DI UNA MADRE di Chinonye Chukwu con Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Jamie Renell, Whoopi Goldberg, Sean Patrick Thomas, John Douglas Thompson, Gem Collins, Diallo Thompson, Tyrik Johnson, Enoch King, Haley Bennett, Carol J.

Mckenith, Elizabeth Youman, Keisha Tillis, Sean Michael Weber, Njema Williams. E' la vera storia di Mamie Till-Mobley che nell'America segregazionista del 1955 scoprì, essendosi allontanata da casa per l'estate, che il figlio quindicenne è stato accusata di molestie per aver osato guardare una donna bianca. Pestato a sangue e ucciso barbaramente da bianchi noti a tutta la comunità resta senza giustizia poiché una giuria di soli bianchi manda assolti i colpevoli. Till comincerà allora la sua solitaria battaglia per invertire ilo verdetto. Cinema d'impegno e di forte presa. Prodotto da Whoopy Goldberg e premiato a Sundance.

- NON COSI' VICINO di Marc Forster con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana Treviño, Cameron Britton, Juanita Jennings, Peter Lawson Jones, Lavel Schley, Mike Birbiglia. Una volta ancora Tom Hanks sceglie un ruolo scomodo: Otto è un pensionato, vedovo, dai principi rigidi e poco propenso ad andare d'accordo con gli altri che critica senza sosta. Quando una famiglia con due figli si trasferisce nella casa di fronte, Otto scoprirà, pian piano, il piacere di tornare e vivere per aiutare gli altri.

- UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Emmanuel Mouret con Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol, Eric Wrembel. In Italia il regista non ha ancora assunto il carattere di "autore" con la maiuscola ma nel panorama del cinema francese è ormai il maestro dei sentimenti e di una commedia umana piena di risvolti e sfumature, nella via tracciata da Claude Sautet molti anni fa. Qui racconta l'impossibile amore di una donna single con un uomo sposato. I due si sono incontrati sulla base di una fortissima attrazione fisica ma in breve tempo si accorgono che i sentimenti hanno preso il sopravvento. A entrambi è chiaro che non c'è soluzione per il loro futuro, ma non è facile mettere la parola fine.

