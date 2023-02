The Quiet Girl, la bambina che finalmente fu amata

Come è una persona quieta? Calma, che sembra non preoccuparsi, esente da turbamenti. O forse è solo introversa. E così appare Cáit, una bambina di nove anni così silenziosa da sembrare invisibile, così taciturna e presa da un mondo alternativo da essere chiamata 'la vagabonda' dal padre o 'quella' dalle sorelle più grandi, così 'a parte' da avere a malapena un nome. E' lei la protagonista di THE QUIET GIRL di Colm Bairéad, film candidato all'Oscar il 12 marzo come miglior film internazionale (è in dialetto irlandese e forse è l'outsider del gruppo), dopo essere stato consacrato in Gran Bretagna come il film indipendente di maggior successo della stagione, aver ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il Miglior Film nella sezione Generazione Kplus a Berlino 2022 e Miglior film dell'anno da Rottentomatoes.com. In Italia arriva dal 16 febbraio con Officine UBU. Ad interpretare Cait c'è una esordiente e meravigliosa Catherine Clinch di Dublino. E' un ambiente inospitale quello di Cait che vive con la famiglia in mezzo al nulla della campagna irlandese degli anni '80 con una madre, unica a trattarla minimamente, in procinto di far nascere il quarto figlio, le due sorelle adolescenti e il padre la cui unica occupazione sembra essere giocare anzi perdere ai cavalli.

Una famiglia impoverita e non solo economicamente. Lei ha sviluppato una sorta di autodifesa in lotta a tutto questo, imparando a nascondersi a tutti, a casa come a scuola. Ma quando Cait d'estate viene mandata lontano dalla cugina della madre e il padre la molla sulla porta della fattoria con i soli abiti che indossa senza neppure un saluto, la ragazzina ancora non sa che le si sta aprendo il mondo davanti. Comincia a vivere con la coppia di zii l'affettuosa Eibhlín (Carrie Crowley) e il ruvido Seán (Andrew Bennett) nella loro fattoria dove allevano mucche e viene accudita, nutrita, considerata, vestita anche letteralmente, pur se in uno stile 'asciutto' (c'è un segreto in famiglia) la giovane rinasce conoscendo che c'è un altro modo di stare al mondo, un altro modo di essere figlia. Adattamento cinematografico di Foster, la storia breve scritta da Claire Keegan, The Quiet Girl rientra in quel genere di film cosiddetti Coming of Age che nel raccontare la formazione di una adolescente aprono il cuore dello spettatore e indicano emotivamente una strada: i 'veri' genitori sono quelli che ti crescono e ti danno amore. La regia quasi accarezza Cait, è una cinepresa compassionevole quella di Colm Bairéad che da' alla ragazzina quell'attenzione che i giovani solitari, introversi, sofferenti nel profondo raramente ricevono. E il finale arriva straordinariamente commovente. (ANSA).