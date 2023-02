Weekend al cinema, c'è il ritorno di Asterix

In una settimana affollata di film, ma sostanzialmente ormai ridotta ad attendere i prossimi eventi mediatici che contrastano col cinema (la kermesse sanremese in arrivo), spicca l'uscita del nuovo Asterix, con la speranza che questo trascini diversi tipi di spettatori al cinema. In sala c'è già un interessante titolo francese come SENTINELLE SUD di Mathieu Gerault sulle traversie di un soldato reduce dall'inferno dell' Afghanistan, ma da domani si affollano invece altre 19 proposte: - ASTERIX & OBELIX, IL REGNO DI MEZZO di e con Guillaume Canet e con Gilles Lelouche, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard. Una nuova squadra di star per i due attori inediti chiamati a vestire le maschere dei celebri Galli insofferenti al potere di Roma. Questa volta finiscono addirittura in Cina. Ovvio che per il pubblico italiano la vera novità è il calciatore svedese arruolato come legionario romano.

- DECISION TO LEAVE di Park Chan-Wook con Park Hae-il, Tang Wei e Lee Jung-yiun. Un detective della polizia indaga sulla presunta morte accidentale di un uomo finito in un crepaccio in alta montagna. Ben presto i sospetti ricadono però sulla sua vedova che potrebbe esserne stata l'assassina. Quando il detective si accorge di essere attratto dalla donna le indagini prendono una svolta inattesa. Più melodramma che thriller, il nuovo film del maestro coreano è uno di quei capolavori che non si possono perdere.

- BUSSANO ALLA PORTA di M. Night Shyamalan con Dave Bautista e Rupert Green. La piccola Wen segue i suoi due papà (con cui vive felice) in una vacanza tra i boschi. Quando quattro energumeni si presentano alla porta prendendo possesso della casa sperduta in cui i tre alloggiano, Wen scoprirà il Male. I quattro infatti dichiarano che per salvare il mondo uno dei tre ostaggi dovrà essere ucciso dagli altri. C'è un modo per fuggire e per fermare la follia dei quattro sedicenti cavalieri dell'Apocalisse? Maestro della suspence, Shyamalan ritorna in gran forma come ai tempi de "Il sesto senso".

- GLI SPIRITI DELL'ISOLA di Martin McDonagh con Colin Farrel e Brendan Gleason. Ambientata alla fine della guerra civile irlandese d'inizio Novecento, questa commedia dal paradossale humor britannico racconta come l'inossidabile amicizia tra due abitanti di un piccolo villaggio isolano diventi una faida senza tregua che sconvolge tutta la comunità. Con esiti imprevedibili… - ASSASSIN CLUB di Camille Delamarre con Henry Golding e Sam Neill. Ambientato nel mondo delle spie internazionali il film mette in azione Morgan, il migliore dei killer, chiamato all'ultima missione: uccidere sei persone che si rivelano invece motivati a far fuori tutti gli altri, Morgan per primo.

Escono anche: il thriller di e con Roberto D'Antona HIDDEN, I documentari LIFE IS (NOT) A GAME di Antonio Valerio Spera e UN ALTRO GIORNO D'AMORE di Giulia D'Amato e NON MORIRÒ DI FAME di Umberto Spinazzola, storia d'amicizia tra due senzatetto con Jerzy Stuhr. Infine torna sugli schermi il pluricandidato all'Oscar EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE. (ANSA).