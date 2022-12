Natale al cinema, da Spielberg a Borghi e Marinelli

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - L'attesa uscita in sala dell'ultima fatica di Steven Spielberg fa da capofila a una serie di titoli che appaiono ideali per rilanciare il piacere del cinema in sala durante queste feste.

- THE FABELMANS di Steven Spielberg con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Jeannie Berlin, Keeley Karsten, Robin Bartlett, Oakes Fegley, Julia Butters, Gabriel Bateman, Judd Hirsch, Nicolas Cantu, Sam Rechner, Chloe East, Isabelle Kusman, David Lynch. Infanzia, vocazione e prima adolescenza di un ragazzino ammalato di cinema che assomiglia esplicitamente al regista, capace per la prima volta di narrarsi (quasi) in prima persona. Allevato dalla madre nella passione per l'arte, il piccolo Sammy cresce in Arizona tra gli anni '50 e '60 e dovrà affrontare un doloroso segreto di famiglia per trovare la sua strada nella vita. Curiosità nel cast: c'è anche un sornione David Lynch. Destinato a viaggiare a gonfie vele in direzione Oscar.

- MASQUERADE di Nicolas Bedos con Pierre Niney, Marine Vacth, Isabelle Adjani, James Wilby, François Cluzet, Laura Morante, Emmanuelle Devos, Charles Berling, Christiane Millet, Nicolas Briançon, Yann Lerat, Philippe Uchan. E' già da oggi in sala l'esilarante commedia francese che mette alla berlina ricchi, truffatori, artisti e intellettuali sullo sfondo della Costa Azzurra. Tengono banco l'ex ballerino Adrien, l'attrice sulla via del tramonto Martha (Isabelle Adjani ne fa un film dentro al film) e la giovane truffatrice senza scrupoli Margot che spingerà Adrien a ordire un truffa senza precedenti.

- EO di Jerzy Skolimowski con Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska, Tomasz Organek. Sono gli asini i veri protagonisti di questa storia che si incarna nella fatale osservazione delle brutture del mondo da parte di uno di loro, il mite Balthasar, costretto a peregrinare per tutta Europa dopo la fuga da un circo in Polonia. Rilettura amara del capolavoro di Robert Bresson.

- FAIRYTALE, UNA FIABA di Alexandr Sokurov con Igor Gromov, Vakhtang Kuchava, Lothar Deeg, Tim Ettelt, Fabio Mastrangelo, Alexander Sagabashi, Michael Gibson, Pascal Slivansky. Un film tutto costruito con immagini di repertorio immaginando i dittatori del XX secolo a colloquio nel Linbo in attesa del giudizio divino. Una conferma del talento unico e visionario del più grande regista russo vivente. Un film imperdibile.

- LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo. Dal libro di Paolo Cognetti, il racconto della grande amicizia tra Pietro e Bruno, l'uno turista amante della montagna, l'altro valligiano da sempre. Cresciuti insieme, i due si ritrovano adulti ai piedi della grande montagna. Un inno alla natura e all'umanità dei sentimenti.

- WHITNEY, UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA di Kasi Lemmons con Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders, Nafessa Williams, Tanner Beard, Lance A. Williams, Daniel Washington, Bria Danielle Singleton, Kris Sidberry.

Biografia appassionata della cantante più amata del Rhythm and Blues Whitney Huston.. Il film la segue nella sua scalata al successo, nelle fragilità personali, nella sua letale dipendenza dagli stupefacenti che la portarono alla morte nel 2012, offrendo però al contempo un ritratto vivido del suo ineguagliabile talento - IL GRANDE GIORNO di Massimo Venier con Aldo, Giovanni, Giacomo, Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Francesco Brandi, Dina Braschi, Andrea Bruschi, Davide Calgaro, Marouane Zotti, Noemi Apuzzo, Matilde Benedusi, Jerry Mastrodomenico, Eleonora Romandini, Roberto Citran, Francesco Renga. Il grande ritorno del trio milanese coincide con la rinnovata empatia con il loro regista-pigmalione sullo schermo. Qui il pretesto è lo sfarzoso matrimonio di Elio e Caterina, orchestrato nei minimi particolari dai genitori Giovanni e Giacomo. Peccato che tra gli invitati ci sia anche il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni, l'ineffabile Aldo portatore di equivoci e disastri assolutamente imprevedibili. Sul successo al box office si può scommettere.

- LIVING di Oliver Hermanus con Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke, Adrian Rawlins, Oliver Chris, Michael Cochrane, Zoe Boyle, Lia Williams, Richard Cunningham, Patsy Ferran, John MacKay, Robert Burton Hubele, Anant Varman, Jessica Flood. Distribuzione indipendente per la romantica settimana (a tratti esilarante, altre volte dolorosa) dell'inappuntabile burocrate inglese William che, sapendo di aver ormai poco da vivere decide di cambiar vita abbandonandosi a tutto ciò che prima pensava impossibile.

- ERNEST E CELESTINE, L'AVVENTURA DELLE 7 NOTE di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng. In viaggio verso la natia Terra degli Orsi in cui un tempo regnava l'armonia della musica, i due inseparabili amici Ernest e Celestine cercano chi sappia riparare il loro magico violino. Purtroppo scopriranno che un editto ha bandito la musica dalla loro patria e ingaggeranno una strenua battaglia per ritornare alla perduta felicità. Con loro un gruppo di amici e un fuorilegge mascherato. Tutta la magia dell'animazione europea per un piccolo capolavoro di grazia cui contribuiscono voci note da Claudio Bisio a Lambert Wilson e Alba Rhorwacher. (ANSA).