Weekend al cinema, Wakanda Forever e tanti italiani

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 10 NOV - Dopo l'inatteso exploit del cinema italiano al box office con i primi rigori dell'autunno, sarà interessante misurare la "tenuta" di questa offerta di fronte alle prime avvisaglie di offerte alternative, sia da grande pubblico che da spettatori selezionati. Cosi, mentre sono già in sala il documentario d'arte MUNCH di Michele Mally sul grande pittore scandinavo e il biografico NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO che Riccardo Milani ha dedicato a vita e opere di un camoione inimitabile come il calciatore Gigi Riva, da domani ci attendono nove prime visioni molto diverse tra loro: - BLACK PANTHER, WAKANDA FOREVER di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia Michelle Wright, Winston Duke, Danai Jekesai Gurira, Florence Kasumba, Lupita Nyong'o, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, María Mercedes Coroy, Richard Schiff, Isaach De Bankolé, Kamaru Usman. Ecco il primo esempio del cine-comics di provenienza Marvel da cui siamo attesi nella nuova stagione. Si parte da uno snodo obbligato della sceneggiatura poiché Black Panther non c'è più. Regista e sceneggiatori sono allora partiti dal lutto che ha colpito il regno di Wakanda e alla riscossa a cui la regina Ramonda chiama i suoi per una letale minaccia che arriva questa volta dal mare… - BOILING POINT di Philip Barantini con Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Ray Panthaki, Hannah Walters, Malachi Kirby, Izuka Hoyle, Taz Skylar. Un ristorante di Londra alla moda, uno chef sotto stress come la sua brigata di cucina, un minaccioso giudice che visita il locale a sorpresa per legittimarne o meno l'eccellenza e un ex-mentore che si rivela i più spietato dei critici. Commedia in agrodolce che riscrive "Ratatouille" in sembianze umane anziché topesche.

- IL PIACERE E' TUTTO MIO di Sophie Hyde con Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland. Una vedova che vuole tornare a provare il brivido della vita e un gigolò che si rivela un inatteso compagno di vita ed esperienza. E' questa la strana parabola vissuta dall'insegnante in pensione Nancy quando, sorprendendo anche se stessa, si rivolge a un'agenzia per procurarsi un toy boy a pagamento.

- LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani con Benjamin Israel, Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti, Michela Scaramuzza. A metà tra documentario rigoroso e reinvenzione poetica, la vera storia di due fratelli gemelli che si sentono esclusi dalla società e rifiutati dai coetanei proprio mentre si affacciano all'età adulta. Una rivelazione dell'ultima Mostra di Venezia (Giorn ate degli autori).

- PIOVE di Paolo Strippoli con Fabrizio Rongione, Cristiana Dell'Anna, Francesco Gheghi, Aurora Menenti, Leon De La Vallée, Ondina Quadri, Carmen Pommella, Niccolò Galasso, Orso Maria Guerrini, Andrea Ottavi, Federico Russo, Daniele Mariani, Francesca Della Ragione, Pietro Bontempo. Nella città di Roma di un tempo indefinito che poterebbe essere proprio domani, la pioggia battente fa fuoriuscire dai tombini una melma minacciosa e odorosa che condiziona i comportamenti delle persone, scatenando i loro istinti aggressivi. Ne fa le spese la famiglia Morel. Ottimo horror di stampo italiano che sa evitare i cliché e i modelli americani.

- WAR, LA GUERRA DESIDERATA di Gianni Zanasi con Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi, Antonella Attili, Massimo Popolizio, Bruno Todeschini, Anna Mouglalis, Marco Tè, Paolo Briguglia, Daniele De Angelis, Sergio Pierattini, Teco Celio, Filippo De Carli, Agnese Claisse, Lorena Cesarini, Barbara Alberti. Il ritorno al cinema di un o dei talenti più originali del nostro cinema coincide con l'impossibile storia d'amore tra il laureato Tom che si guadagna da vivere allevando vongole e Lea, figlia di un politico ma impiegata all'ASL. Per uno strano gioco del destino i due vengono coinvolti nello scontro diplomatico tra Italia e Spagna che sta per portare alla guerra mondiale europea. Solo loro possono fermarla… Escono anche il dramma corale italiano I RACCONTI DELLA DOMENICA di Giovanni Virgilio con Nino Frassica e Alessio Vassallo che segue la storia travagliata della Nazione dal punto di vista di chi viveva in Sicilia dagli anni Trenta fino al delitto Moro; il musicale THE LAND OF DREAMS di Nicola Abbatangelo; lo spagnolo UN ANNO, UNA NOTTE di Isaki Lacuesta che racconta l'odissea di due sopravvissuti alla strage del Bataclan. (ANSA).