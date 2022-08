Aquafil punta su India, tratta con Gujarat Polyfilm

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Aquafil punta sull'India e vuole acquistare Gujarat Polyfilms. Per questo, annuncia la società è stato sottoscritto un accordo non vincolante che dà tempo 5 mesi per svolgere le due diligences. "Il mercato indiano rappresenta ad oggi uno dei principali mercati del mondo per crescita interna. La potenziale acquisizione si pone come obbiettivo sia di disporre di capacità di polimerizzazione nel mercato asiatico, sia di continuare il processo di globalizzazione delle fibre per abbigliamento - spiega una nota -. Inoltre, il posizionamento geografico e la competitività dei fattori di costo locali potranno consentire la valutazione di ulteriori possibili espansioni delle attività del gruppo nell'area asiatica". (ANSA).