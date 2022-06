Cinema, autori in cerca di spettatori nel week end

Si può star certi che esercenti e giovani spettatori saluteranno con entusiasmo l'arrivo in sala di un atteso sequel nel campo dei cartoon come LIGHTYEAR - LA VERIA STORIA DI BUZZ diretto da Angus MacLane, realizzato dalla Pixar per dare un passato al leggendario coprotagonista di "Toy Story". Ma può forse dispiacere che il prevedibile successo nasconda un weekend fitto di titoli d'autore e piccole opere che meriterebbero attenzione come MINDEMIC, la riflessione sul cinema narrata in prima persona da Giorgio Colangeli per la regia di Giovanni Basso.

- IL PARADISO DEL PAVONE di Laura Bispuri con Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane, Leonardo Lidi, Tihana Lazovic, Yile Vianello, Ludovica Alvazzi Del Frate, Carolina Michelangeli, Maddalena Crippa. Atteso in uscita fin dalla scorsa Mostra di Venezia, il terzo lavoro di Laura Bispuri ("Vergine giurata") conferma un'originalità di sguardo che sfida lo spettatore sul piano del realismo per portarlo in una sorta di viaggio onirico, sul filo dell'impossibile amore di un maestoso pavone per la colomba ritratta in un quadro. Intorno si dipana il filo dei segreti e delle colpe di una famiglia, riunita da Nena (Dominique Sanda) per il suo compleanno.

- HILL OF VISION di Roberto Faenza con Laura Haddock, Edward Holcroft, Lorenzo Ciamei, Jake Donald-Crookes, Elisa Lasowski, Francesco Montanari, Rosa Diletta Rossi. Comincia nell'Italia piagata dall'orrore della guerra mondiale l'odissea del piccolo Mario, dimenticato vagabondo di quattro anni dopo che sua madre è stata deportata nei lager. A guerra finita, i due si ritroveranno, salpando per l'America e trovando rifugio nella comunità quacchera di Hill of Vision. Qui sarà l'amore dello zio e la sua passione per la fisica ad aiutare Mario a uscire dal bozzolo della solitudine facendosi strada nella scienza. Sembra un romanzo, ma è la vera storia di Mario Capecchi, Premio Nobel per la medicina nel 2007. Il film ha debuttato al Bi&Fest di quest'anno a Bari.

- MEMORIA di Weerasethakul Apichatpong con Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, Daniel Gimenez Cacho, Agnes Brekke, Jerónimo Barón, Constanza Gutierrez. Ci sono sordi e misteriosi rumori a turbare i sonni di Jessica, venuta a Bogotà per trovare sua sorella. La donna si imbatte in un'archeologa che indaga sui resti umani rinvenuti sotto le Ande e in uno squamatore di pesci che le racconterà la sua vita. Ma Jessica vuole indagare sui rumori della notte… Il cinema del grande video artista thailandese è da sempre un rompicapo sospeso nel tempo e nello spazio. Questa volta concede allo spettatore un mistero da svelare e una trama fatta di persone in carne ed ossa. Eppure il più autentico fascino del film sta nell'aura magica e puramente visuale che lo anima.

- ALLA VITA di Stéphane Freiss con Riccardo Scamarcio, Lou de Laâge, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni, Nicola Rignanese, Coraly Zahonero, Anna Sigalevitch, Natacha Krief, Jérémie Galiana, Anaël Guez, Max Huriguen, Haïm Vital Salfati, Liv Del Estal, Fiorenza Tessari, Luigi Diberti. Sono ebrei francesi ultra-ortodossi gli Zelnik che come ogni anno lasciano Aix-le-Bains per scendere in Puglia e partecipare alla raccolta dei cedri. Ad accoglierli questa volta c'è il gallerista Elio De Angelis che si è gettato tutto alle spalle per diventare agricoltore, sulle orme del padre. La moglie lo ha lasciato, ma l'uomo cerca tra gli alberi da frutto quella stessa libertà cui agogna la giovane Esther, oppressa dalle costrizioni della sua famiglia. Da un amore che nessuno dei due aspettava nasce una promessa di vita. Inattesa coproduzione italo-francese con un cast da scoprire intorno a Scamarcio.

- AMANTI di Nicole Garcia con Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel, Roxane Duran, Mohamed Makhtoumi, Severino Negri, Magne-Håvard Brekke. Niente sembra poter scalfire il felice matrimonio di Lisa e Simon. Ma quando, una sera a Parigi, una tragedia inaspettata li allontana, l'uomo uscirà di casa per non fare ritorno. Lisa lo aspetterà per anni, fino a ritrovarlo, apparentemente per caso, nell'Oceano indiano. In concorso all'ultima Mostra di Venezia.

Escono anche: il bel documentario scritto e filmato a cuore aperto JANE BY CHARLOTTE in cui la regista Charlotte Gainsbourg si mette a nudo dialogando con una madre tanto amica quanto impegnativa come Jane Birkin; il romanzo d'amore lgbt L'ALTRA LUNA di Carlo Chiaramonte girato tra Italia e Bosnia; la coproduzione italo-francese COME PRIMA di Tommy Weber sulla faticosa riconciliazione di due fratelli (Francesco Di Leva e Antonio Folletto) nell'Italia degli anni '50; l'anime di Naoko Yamada LIZ E L'UCCELLINO AZZURRO riservato per la sola giornata di sabato agli appassionati del genere e ai più piccoli. (ANSA).